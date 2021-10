Steffen Standke

Am künftigen Standort des MedZentrums nahe der Franz-von-Prümmer-Klinik in Bad Brückenau gibt es Bewegung. Mitarbeiter des "Allgemeinen Baumdienstes Olaf de Vries" entfernten am Donnerstag und Freitag eine Hecke, die das Grundstück zur Bahnhofstraße hin abschirmte. Außerdem fielen zwei weitere Bäume, die am Fußweg von der Bahnhofstraße hinauf zum Eingang der Klinik standen - eine Eibe und eine Blutbuche. Die Blutbuche war - nach den Baumringen zu urteilen - rund 40 Jahre alt.

Laut Andrea Ulrich, Sprecherin des Projektträgers IWG Ideenwelt Gesundheitsmarkt aus Gießen, wird in dieser Woche noch der Mutterboden vom zu bebauenden Areal entfernt. Die Erdschicht darunter wird mit Kalkzement vermischt und dient als Baugrund für das künftige Gebäude. Einen Keller soll dieses offensichtlich nicht erhalten. Der Mutterboden wird übrigens nicht irgendwohin abgefahren. Die Stadt kann ihn für eigene Zwecke verwenden.

Ein offizieller Termin für den Spatenstich steht auch schon fest. Nur kann dieser nicht vor einer breiten Öffentlichkeit stattfinden, sondern nur für geladene Gäste. Ulrich begründet das damit, dass wegen Corona ein Auflauf Schaulustiger vermieden werden soll.