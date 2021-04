Zu einem Unfall mit zwei Schwerverletzten kam es am Sonntagnachmittag. Ein 33-jähriger Motorradfahrer fuhr aus Richtung Bamberg kommend auf der Drosdendorfer Straße. Beim Abbiegen nach links in die Kirchgasse übersah er einen vorfahrtsberechtigten BMW , der aus Richtung Scheßlitz kam und geradeaus in Richtung Bamberg weiterfahren wollte. Obwohl der 58-jährige BMW-Fahrer sofort bremste, konnte er einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte das Zweirad gegen einen 17-jährigen Fahrradfahrer, der zur Unfallzeit von der Kirchgasse in die Drosendorfer Straße einbiegen wollte. Sowohl der Fahrradfahrer als auch der Motorradfahrer mussten zur Behandlung ihrer schweren Verletzungen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Vor Ort befand sich die Freiwillige Feuerwehr Scheßlitz , welche die Absicherung der Unfallstelle übernahm. Durch die Straßenmeisterei und eine Spezialfirma wurden ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigt. Der nicht mehr fahrbereiten BMW musste durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert werden. An allen am Unfall beteiligen Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von rund 8600 Euro.