Wandern geht immer, das ganze Jahr über, auch in Zeiten der Pandemie. Die schönsten Wanderrouten in Begleitung erleben und dabei noch viel Wissenswertes unterhaltsam erfahren, ist das Konzept der „Geführten Wanderungen für Genießer“. Die gleichnamige Broschüre der Fränkischen Toskana ist aktuell neu erschienen und ab sofort kostenfrei erhältlich in der Tourist-Info in Litzendorf , in den Rathäusern Litzendorf , Memmelsdorf und Strullendorf sowie im Bamberg Tourismus & Kongress Service und im Landratsamt Bamberg.

Spannende Infos zu Flora und Fauna, Kunst und Kultur, Landwirtschaft und regionalen Produkten werden oft kombiniert mit der Einkehr in ein fränkisches Gasthaus. Das macht die geführten Themenwanderungen zu einem echten Genusserlebnis. Natürlich achten die Wanderführer immer auf das Einhalten von Abständen und der jeweils aktuell geltenden Hygieneregeln.

Das Angebot an Führungen wurde nun deutlich erweitert. Für das Jahr 2022 wird eine Fülle an verschiedenen Touren an insgesamt 53 Terminen angeboten: Herrliche Aussichten auf das Bamberger Land gibt es zum Beispiel bei den Wanderungen zum Eulenstein, Gügel und Friesener Warte. Kräuterliebhaber freuen sich auf den Wildkräuterspaziergang im Ellertal und auf die Naturidylle der Sinterterrassen. Nicht nur Familien mit Kindern sind auf einem kurzen Spaziergang am Zeegenbach dem Biber auf der Spur. Bei der sportlichen, großen Ellertalrunde können Kunstwerke, aber auch der Biobauernhof Veldensteiner Forst besichtigt werden. Die jahrhundertelange Brautradition in der Region wird bei Brauereiführungen oder einer Wanderung mit dem Braumeister entlang des 13-Brauereien-Weges lebendig. Besondere Entspannung in der Natur verheißen das Waldbaden oder die Kombination aus „Yoga, Wandern und Genuss“.

Die Broschüre kann auch per Post bestellt werden und steht zum Download bereit unter https://www.fraenkischetoskana.com/de/prospekte/. red