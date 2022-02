Der Supermarkt im Haingebiet, der kurz vor der Schließung steht, wird vermutlich die Vollsitzung am heutigen Mittwoch beschäftigen – zumindest wenn es nach den Bamberger Grünen geht. Sie haben einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag gestellt.

Bekanntlich geht die jetzige Inhaberin Brigitte Döll demnächst in den Ruhestand . Eine Nachfolge für den Markt gibt es nicht. Die Schließung scheint aktuell ohne Ausweg. Öl ins Feuer gegossen hatte jüngst Stadtrat Jürgen Weichlein (Bambergs Mitte), der sich als Miteigentümer eines anliegenden Wohnkomplexes öffentlich gegen bauliche Veränderungen am Parkplatz des Supermarktes stellte. „So kann man sich natürlich auch als Totengräber einer Nahversorgung betätigen“, kritisiert Grünen-Stadtrat Wolfgang Grader, der aber die Hoffnung auf eine Lösung „mit vereinten Kräften“ noch nicht aufgeben will, in einer Pressemitteilung.

„Wir wollen, dass dieser Lebensmittelmarkt erhalten bleibt“, so Ulrike Sänger, Fraktionsvorsitzende der Stadtratsfraktion Grünes Bamberg und selbst Hain-Bewohnerin. „Für viele Menschen, gerade für Senioren, gehört der Einkauf dort zur Grundversorgung und spielt auch eine zentrale soziale Rolle. Zu einem funktionierenden Stadtteil gehört ein Nahversorgungsangebot unverzichtbar dazu.“ red