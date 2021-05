Während der Fahrt zum Stall bemerkte ein 51-Jähriger am Montagabend, dass die beiden auf seinem Anhänger geladenen Strohballen Feuer fingen. Der Mann fuhr daraufhin zum Abladen der brennenden Strohballen von der Staatsstraße 2254 auf eine landwirtschaftliche Fläche. Die Feuerwehren aus Waizendorf, Reundorf und Bamberg konnten der Brand schnell löschen, so dass an Pkw und Hänger kein Schaden entstand. pol