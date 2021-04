Die getigerte Tina ist erst wenige Monate alt und sehr schüchtern und bisher nur an einen Menschenkontakt gewöhnt. Sie verträgt sich aber gut mit anderen Katzen . Nun sucht sie einen ruhigen Haushalt ohne Kinder, wo sie gut leben kann - eventuell mit mehreren Katzen . Wer Interesse hat oder mehr wissen will, kann sich mit dem Team des Bamberger Tierheims unter der Telefonnummer 0951/700927-0 immer montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr in Verbindung setzen oder per E-Mail an info@tierheim-bamberg.de bzw. über die Internetseite www.Tierheim-Bamberg.de. Foto: privat