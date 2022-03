Zwei neue Rangerinnen haben im Februar im Naturpark Steigerwald ihren Dienst angetreten. Der Erste Vorsitzende des Naturparks Steigerwald, Landrat Johann Kalb , begrüßte Liliane Irle und Frauke Gabriel im Landratsamt Bamberg und hieß sie im Team des Naturparks herzlich willkommen.

Seit knapp drei Jahren sind drei Naturpark-Ranger im Steigerwald aktiv. Zu ihren Arbeitsfeldern gehören naturparkspezifische Bildungsarbeit, wie das Angebot von Naturführungen oder die Zusammenarbeit mit Schulen und Kitas, ebenso wie Naturschutz, Landschaftspflege und Besucherlenkung. Als Mittler zwischen Mensch und Natur wollen sie Bewusstsein schaffen für die wertvollen Lebensräume im Steigerwald.

Die neue Rangerin Liliane Irle hat „Landschaftsnutzung und Naturschutz“ studiert und war zuletzt bei der Regierung von Unterfranken beschäftigt. Sie ist als Steigerwald-Rangerin für die Naturpark-Gebiete der Kreise Kitzingen, Schweinfurt und Haßberge zuständig. Frauke Gabriel verfügt über vielfältige Erfahrung in der Umweltbildung und als ehemalige Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege. Sie betreut die Naturpark-Gebiete der Landkreise Bamberg und Erlangen-Höchstadt. Komplettiert wird das Rangerteam von Alexandra Kellner, die bereits seit 2019 im südlichen Teil des Steigerwalds aktiv ist. Die bisherige Rangerkollegin Verena Kritikos befindet sich in Elternzeit, Pawel Malec ist weiter als Fachkraft in der Geschäftsstelle des Naturparkvereins tätig.

Die neuen Rangerinnen steigen direkt in die laufenden und bevorstehenden Projekte ein. Das Jahr hindurch wird der Naturpark Steigerwald wieder ein Programm mit Führungen und Naturerlebnissen mit den Naturpark-Rangern anbieten, am 19. Juni 2022 ist nach 2021 der zweite „Naturpark-Tag“ im Steigerwald geplant. Weitere Veranstaltungstermine sind bereits unter www.steigerwald-naturpark.de/erleben/veranstaltungen veröffentlicht. red