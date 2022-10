Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde feiert am Wochenende des 22. und 23. Oktober die Kirchweih der Christuskirche auf dem Gelände des Diakoniewerks.

Inzwischen ist es eine Tradition, dass am Samstagabend ein kulturelles Programm geboten wird, das um 19 Uhr beginnt und in diesem Jahr unter dem Motto „Klassik trifft Lyrik – Begegnungen und Segnungen“ steht. Zwischen Lesung und Konzert begegnen sich an diesem Abend nicht nur Musik und Poesie, sondern auch kleine Freuden und große Lebensthemen. Es erklingen ebenso Werke von Mozart , Beethoven , Elgar und Williams. Im Anschluss an das Konzert gibt es einen Imbiss, zu dem alle Konzertbesucher eingeladen sind. red