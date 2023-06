Für den Bamberger Musiknachwuchs gab es fünf Bundespreise beim Finale von „Jugend musiziert“. Laut Pressemitteilung der Veranstalter hatten sich 20.000 Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet sowie den deutschen Schulen im Ausland für den 60. Wettbewerb angemeldet. Er startete Anfang des Jahres in 140 Regionalwettbewerben. Nach den 16 Landeswettbewerben hatten sich schließlich 2200 Nachwuchsmusiker für das große Finale, den Bundeswettbewerb, qualifiziert, der vom 25. Mai bis zum 2.Juni im sächsischen Zwickau stattfand. Neun von ihnen kommen aus der Region Bamberg , waren in ihren jeweiligen Kategorien sehr erfolgreich und kehrten alle mit Preisen zurück. Das beste Ergebnis erzielte das Fagott-Duo Chiara und Alexander Martens aus Bamberg , das sich in der Altersgruppe (AG) IV (Jahrgang 2007/2008) mit 25 Punkten das höchstmögliche Ergebnis erspielten. Beachtlich auch die Leistung der jungen Pianistin Lea Hugel, die von Natalia Solotych an der Städtischen Musikschule Bamberg unterrichtet wird. Sie erspielte sich in der mit insgesamt 138 Teilnehmern sehr starken AG III (Jahrgang 2009/2010) in der Solowertung Klavier den ersten Preis mit 24 Punkten. Die weiteren Ergebnisse von Teilnehmern aus der Bamberger Region: Noemi und Klara Németh aus Bamberg erspielten sich auf ihren Violinen in der AG III den zweiten Preis. Jana Appelfeller aus Memmelsdorf und die Bambergerinnen Klara Németh und Tamina Heinle holten an den Violinen in der AG III den dritten Preis. Der Memmelsdorfer Jonas Appelfeller an der Violine und der Bamberger Lukas Appelfeller an der Viola sicherten sich den dritten Preis. red