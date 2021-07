Schaden von insgesamt rund 12 500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 6 Uhr in Pettstadt. Ein 29-jähriger VW-Fahrer befuhr die Bahnstraße und wollte die Kreuzung zur Erlacher Straße geradeaus überqueren. Dabei missachtete er die Rechts-vor-links-Regel, weshalb es zum Zusammenstoß mit einer Fiat-Fahrerin kam. Die 22-Jährige verletzte sich dabei leicht und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung . Der ebenfalls leicht verletzte VW-Fahrer wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

Biker bei Sturz

schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstagabend. Der 17-jährige Biker befuhr die Staatsstraße von Scheßlitz kommend in Richtung Straßgiech. In einer Linkskurve geriet er in den rechten Seitenstreifen, verlor er die Kontrolle über sein Krad und stürzte. An der Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Wer hat die Unfallflucht beobachtet?

Am Dienstagmorgen beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Scheßlitz einen geparkten Pkw und flüchtete, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Der Ford Fiesta war in der Zeit zwischen 8 und 12.30 Uhr ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Ortsstraße Oberend abgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Rufnummer 0951/9129-310 in Verbindung zu setzen.

Zeuge notiert

das Kennzeichen

Beim Versuch, ihren Pkw rückwärts aus einer Parklücke auszuparken, stieß eine Subaru-Fahrerin in Priesendorf mit dem Fahrzeugheck auf die Fahrzeugfront eines geparkten Audi . Anschließend entfernte sie sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Ein Zeuge konnte den Vorfall beobachten und sich das Kennzeichen merken. Die verständigten Polizeibeamten stellten bei einer anschließenden Halternachschau an der Anhängerkupplung des genannten Pkw Fremdlack fest. Des Weiteren ergab sich bei der 58-Jährigen bei einer durchgeführten Atemalkoholkontrolle ein Wert von 1,76 Promille. Die Gesamtschadenshöhe der beiden Pkws beläuft sich auf circa 700 Euro.

Auto geht in

Flammen auf

Sachschaden in Höhe von geschätzten 5000 Euro entstand Dienstagnachmittag beim Brand eines Autos in der Mittelstraße. Beim Reparieren des Nissan in einer Garage hatten Funken während Schweißarbeiten das Fahrzeug in Brand gesetzt. Anwohner und die Feuerwehren Walsdorf, Erlau, Mühlendorf, Tütschengereuth, Trabelsdorf, Lisberg und Burgebrach konnten das Feuer löschen. Verletzte gab es nicht. pol