Nach 20 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand : Sigrid Kaußler-Spaeter war Ansprechpartnerin, Koordinatorin und die gute Seele der Seniorenbegegnungsstätte Bamberg . Seit 2001 war sie Leiterin dieses Angebots, zunächst für den Diakonieverein Bamberg , ab 2009 für die Diakonie Bamberg-Forchheim. Deren Vorstandsvorsitzender Norbert Kern verabschiedete Kaußler-Spaeter nun in den Ruhestand . Ihre Nachfolge tritt Susanne Alkan an, die bei der Diakonie bereits für die Arbeit mit Ehrenamtlichen zuständig ist. red