Ein aufmerksamer Zeuge und eine schnell angerückte freiwillige Feuerwehr verhinderten am Donnerstagabend den Vollbrand eines Mobilfunkmastes bei Kemmern . Gegen 21 Uhr befand sich ein 54-Jähriger in seiner Gartenhütte in unmittelbarer Nähe zu dem Mobilfunkmast. Plötzlich nahm der Mann einen lauten Knall wahr. Kurze Zeit später stellte er fest, dass Kabel, welche im unteren Bereich des Funkmastes verlaufen, in Flammen standen. Geistesgegenwärtig nahm der Mann einen Feuerlöscher an sich, rannte zu dem Brandort und konnte zumindest noch die Leitungen in Bodennähe löschen. Den inzwischen alarmierten und kurze Zeit später eintreffenden Freiwilligen Feuerwehren Kemmern und Breitengüßbach gelang es, die in einer Höhe von etwa 15 Metern brennenden Kabel endgültig zu löschen. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land hat Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache aufgenommen. Eine genaue Schadenshöhe konnte bislang nicht beziffert werden.