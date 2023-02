Dort, wo normalerweise das Bier schäumt, schenkte Annette von Bamberg mit viel Witz, Schlagfertigkeit und Wortakrobatik kräftig ein. „Über 50 geht’s heiter weiter – jedenfalls für Frauen“, gab die Bamberger Kabarettistin das Motto des Abends im Brauereisaal Hönig in Tiefenellern anlässlich des „Ellertaler SPD-Kulturherbst“ vor.

Die Männer im Publikum mussten manchmal kräftig schlucken, während der weibliche Anteil jeden Gag und jede Anspielung auf die Schwächen des vermeintlich starken Geschlechts genüsslich wie einen Piccolo in sich einsog.

Wild geworden

„A Nette von Bamberg“ war die Künstlerin nur in ihrer Selbstdarstellung am Anfang. Dann setzte es Schlag auf Schlag. „Meine Haare sind seit Corona wild geworden – ich auch“. Diesem Ansatz blieb sie in ihrem umjubelten und mit zwei Zugaben bedachten Programm in der proppenvollen und urigen Lokalität treu.

„Ich bin super, einfach super“ besang sie mit Ukulele – stimmlich begleitet von ihrem Publikum – ihr neues Ü-50-Lebensgefühl, bevor sie sich den Alltäglichkeiten und vor allem den Männern mit spitzer Zunge zuwandte.

„Warum scheitern eigentlich Beziehungen?“, fragte die Bühnentherapeutin. Na, klar: „Es gibt Dinge an einem Mann, die nerven.“ Dazu gehöre ihre Stoffeligkeit beim fränkischen Flirten und natürlich auch deren erotische Kontaktaufnahme von Mund zu Mund.

Trockenübung im Küssen

Mit den tapferen Männern im Saal übte sie darum das trockene Küssen ohne Sabbern und Speichelproduktion, zog über sexistische Silvesterkatastrophen her, sang eine Ode an das Achselhaar, bevor sie das dramatische Leiden der Herrenwelt bei Magen/Darm-Problemen dramaturgisch darstellte. Aber auch ein aus dem Ruder gelaufener Banküberfall mit Kugelschreiber-Diebstahl, ihre verzwickte BH-Anprobe – basierend auf dem Erdanziehungsgesetz von Newton – mit einem weiblichen „Wäsche-Ayatollah“, perfekte Hochzeiten, Abnehmversuche ihrer Freundin oder der Kampf mit einer piepsenden Waschmaschine mit ADHS-Syndrom standen im Fokus ihrer kabarettistischen Attacken. TP