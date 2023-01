Mit einem stimmungsvollen Kurzfilm , persönlichen Reden und einer informativen Präsentation haben die Bürgermeister der Gemeinde Stegaurach beim Neujahrsempfang 2023 rund 450 Bürgerinnen und Bürger und Gäste in der Aurachtalhalle über die aktuellen Themen aus der Gemeinde informiert.

Bürgermeister Thilo Wagner (FW-FL) konnte auch viele Ehrengäste, wie die Altbürgermeister und Ehrenbürger, viele Bürgermeister aus den Nachbargemeinden, Gäste aus Politik und Wirtschaft und auch viele Ehrenamtliche begrüßen. Letzteren gebührte im Laufe des Abends immer wieder großer Dank, etwa im Zusammenhang mit der Corona-Teststation im Rathaus oder der Flüchtlingsnotunterkunft in der Aurachtalhalle kurz nach Ausbruch des Ukrainekrieges.

Bei einem musikalisch untermalten Kurzfilm , einem Drohnenflug über die schneegepuderte und sonnenbeschienene Gemeinde Stegaurach , machten auch die Bewohner aus Mühlendorf, Kreuzschuh oder Hartlanden lautstark auf sich aufmerksam und feierten ihre Ortsteile. Beim Herzstück der Veranstaltung, einer Präsentation über die Themen der Gemeinde Stegaurach , fiel der Fokus erneut auf die einzelnen Gemeindeteile.

So wurden beispielsweise die Eröffnung des Kornblumenspielplatzes in Debring, die Pläne für neue Dorfgemeinschaftshäuser in Unteraurach und Kreuzschuh oder der Neubau der Brücken im Kühruhweg in Höfen erwähnt.

Betreuung und Umweltgemeinde

Als eines der Schwerpunktthemen nannte Bürgermeister Thilo Wagner die Kinderbetreuung in der Gemeinde Stegaurach , die zu Jahresbeginn erst weiter ausgebaut wurde, indem eine Container-Kindertagesstätte für 780.000 Euro auf dem Gelände der Mühlendorfer Grundschule in Betrieb ging.

Bei der Kinderbetreuung kämen auf die Gemeinde weitere Herausforderungen zu, so Bürgermeister Wagner. Geplant sei etwa eine Kinderkrippe für 2,15 Millionen Euro (davon ca. 940.000 Euro Förderung) in Unteraurach sowie ein Naturkindergarten ebenfalls in Unteraurach mit Plankosten von 200.000 Euro.

Steigende Nachfrage vermeldete Wagner auch für die Offene Ganztagsschule in Stegaurach , die inzwischen voll belegt sei. Auch hier gebe es in Zukunft Handlungsbedarf. Eine Erfolgsgeschichte sei die Dorfküche an der Grund- und Mittelschule Altenburgblick, die gesunde, regionale Essen auch an die örtlichen Kindergärten liefert.

Zweiter Bürgermeister Bernd Fricke (Grüne-Bürgerstimme) präsentierte anschließend die „Umweltgemeinde“ Stegaurach , die insbesondere für ihre Umstellung auf LED-Straßenbeleuchtung 2022 den Bayerischen Biodiversitätspreis erhalten hat. Die aktuelle Lage mit stark gestiegenen Energiepreisen zeige, so Fricke, dass Stegaurach hier zukunftsweisend gehandelt habe. Mit der Umstellung habe man den Energieverbrauch um über die Hälfte reduzieren können. Außerdem zeigte Fricke viele weitere Umweltthemen aus der Gemeinde Stegaurach auf, wie den neu eröffneten Themenpfad der Artenvielfalt, Baum- und Heckenpflanzaktionen, die Umsiedlung von Zauneidechsen und die Rückkehr des Bibers ins Aurachtal.

Dritter Bürgermeister Werner Waßmann stellte weitere Projekte wie die geplante Ertüchtigung der Kläranlage oder den Neubau der Brücken im Höfener Kühruhweg vor.

Für Unterhaltung sorgte während des langen, aber abwechslungsreichen Programms des Neujahrsempfangs Varietékünstler Schorsch Bross alias Jörg Treiber, der es bestens verstand, das Publikum zu erheitern und selbst zu Akteuren der Veranstaltung zu machen.

Ehre für Theo Wagner

Großen Unterhaltungswert hatte ebenso die Ehrung von „Schnatterer“ Theodor Wagner , der bewies, dass er seinen Beinamen nicht umsonst trägt. In seinem Leben und während seines großen ehrenamtlichen Engagements für die Maurer- und Bauhandwerkerzunft in 35 Jahren hat Wagner über 150 Kirchweihbäume aufgestellt.