Feanor ist ein liebes Kaninchen , das immer sofort kommt, wenn man sich seiner Box nähert, und er genießt seine Streicheleinheiten. Anderen Kaninchen gegenüber kann er schon mal etwas dominant werden, weiß man im Bamberger Tierheim . Feanor hat ein Scherengebiss, daher nutzen sich die Zähne nicht richtig ab und müssen regelmäßig korrigiert werden. Am liebsten frisst er frisches Grünfutter, daher wäre Außenhaltung ideal für ihn. Für sein Alter – er ist im Oktober 2020 geboren – ist er sehr ruhig und ausgeglichen. Feanor ist kastriert und geimpft. Für Interessenten stehen die Mitarbeiter des Tierheims telefonisch unter 0951/700927-0 immer montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr, via E-Mail an info@tierheim-bamberg.de oder über die Internetseite www.Tierheim-Bamberg.de zur Verfügung. Foto: Tierheim Bamberg