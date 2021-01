Erstmals wird in Bayern ein Digitalpreis verliehen. Das teilt der Land-tagsabgeordnete Holger Dremel ( CSU ) mit. "Die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, dass alle Teile der Gesellschaft in die digitale Welt mitgenommen werden und an ihr partizipieren können. Digitale Teilhabe ist besonders für Ältere und Menschen mit Behinderung ein wichtiges Stichwort - hier hat die Digitalisierung einen großen sozialen Aspekt, der entscheidend für unser Zusammenleben ist", so Dremel in der Mitteilung.

Der Bayerische Digitalpreis "b. digital " stehe daher auch unter dem Motto " digitale Teilhabe". Mit dem Preis möchte Digitalministerin Judith Ger-lach Projekte auszeichnen, die sich dieses Themas annehmen. Der Bayerische Digitalpreis "b. digital " ist als Wettbewerb konzipiert, der besonders innovative, digitale Projekte aus-zeichnet. Nähere Informationen zum Bayerischen Digitalpreis "b. digital " finden unter www.bdigital.bayern.de. red