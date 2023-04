Seit 16 Jahren unterstützen Dr. Matthias Biedermann und die Juraklinik Scheßlitz das Friedensdorf International bei der unentgeltlichen Behandlung von Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten. Alle Kinder, die in dieser Zeit in der Juraklinik versorgt wurden, erhielten die so dringend notwendige und langersehnte medizinische Behandlung, die in ihrer Heimat nicht möglich war.

Seit langer Zeit litt der elfjährige Junge aus Afghanistan, trotz Voroperation im Heimatland, an einer chronischen, fistelnden Osteomyelitis (Knochenentzündung) im linken Oberschenkel, am rechten Schlüsselbein sowie am rechten Sprunggelenk, hier ohne Fisteln. So wurde er zum Afghanischen roten Halbmond, der Partnerorganisation des Friedensdorfes, gebracht und dort vorgestellt. Dr. Matthias Biedermann, Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie erklärte sich sofort bereit, den Jungen unentgeltlich zu behandeln.

Als der junge Patient Mitte März nach Deutschland kam, zeigte sich nach eingehender Untersuchung und Diagnostik, dass MRSA-Bakterien ursächlich für die Entzündungen verantwortlich sind. Chefarzt Dr. Biedermann und sein Team operierten die befallenen Gebiete, so dass die chronischen Entzündungen nach der OP und einigen Wochen Erholung zum Abklingen gebracht werden konnten. Der sehr zurückhaltende Junge wird wieder zurück ins Friedensdorf nach Oberhausen (NRW) gebracht und sich dort bei Spaß und Spiel mit ca. 200 Kindern aus neun Nationen weiter erholen. Im Sommer darf er dann wieder zu seiner Familie, die ihn sehnlichst erwartet, nach Afghanistan zurückkehren.

Die chirurgische Station mit ihren Pflegerinnen und Pflegern, Ärztinnen und Ärzten sowie das weitere Personal der Klinik freuen sich über den Behandlungserfolg und werden den ruhigen Jungen sehr vermissen. Die Kinder aus Afghanistan werden während ihres Aufenthaltes in den Kliniken zusätzlich von Ehrenamtlichen des Friedensdorfes betreut.

Seit 1967 hilft Friedensdorf International mit Sitz in Oberhausen (Ruhrgebiet) verletzten und kranken Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten. Kinder werden zur kurzfristigen medizinischen Behandlung nach Europa geholt und weltweite Projekte verbessern die medizinische und humanitäre Versorgung in den Heimatländern. Finanziert wird diese Arbeit nahezu ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen. red