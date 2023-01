Das Amt für Brand- und Katastrophenschutz stellt sich für die Zukunft auf. Mit Christian Seitz hat Mitte Januar der neue Leiter seinen Dienst aufgenommen.

Der bisherige Amtsleiter Andreas Sehrig, der im Mai 2024 in den Ruhestand gehen wird, hat nun genügend Zeit, um seinen Nachfolger einzuarbeiten.

Der 39-jährige Christian Seitz kommt gebürtig aus Nordhessen, fand in Bayern jedoch seine berufliche Heimat. Nach fünf Jahren bei der Berufsfeuerwehr in München wechselte Seitz nach Erlangen, wo er bei der dortigen Feuerwehr acht Jahre lang als Sachgebietsleiter für die Einsatzplanung zuständig war. In Bamberg erhält er die Chance zu einem weiteren Karriereschritt.

Unterstützt wird der neue Amtsleiter von Stephan Groh, der mit dem Jahreswechsel zum stellvertretenden Amtsleiter aufgestiegen ist. Der Hallstadter arbeitet bereits seit 21 Jahren bei der Feuerwehr der Stadt Bamberg und hat sich im vergangenen Jahr für den gehobenen Dienst qualifiziert.

red