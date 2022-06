Über 20 Jahre war sie verschwunden, jetzt ist sie wieder da – die Fahne des ehemaligen SPD-Ortsvereins Marktgraitz .

Kurz vor der Jahrtausendwende wurde der SPD-Ortsverein Marktgraitz aufgelöst. Seitdem verlor sich die Spur der Fahne. Die verbliebenen Mitglieder einigten sich darauf, sich dem SPD-Ortsverein des Nachbarortes Redwitz anzuschließen. Erst im Jahr 2019 wurde ein Neuanfang gestartet, und bei der Kommunalwahl 2020 gelang den Marktgraitzer Genossen eine Sensation und sie zogen wieder mit zwei Marktgemeinderäten in den Gemeinderat ein.

Seit dieser Zeit wurde nach der verschollenen Fahne gefahndet. Jetzt ist die verloren geglaubte Fahne bei einem ehemaligen Vereinsmitglied gefunden worden und wurde an den rührigen SPD-Gemeinderat Stefan Stumpf übergeben. Auch wenn es nach wie vor keinen eigenen Ortsverein der SPD in Marktgraitz gibt und die Mitglieder organisatorisch dem SPD-Ortsverein Redwitz angeschlossen sind, war die Freude groß, das Relikt aus der Vergangenheit wieder in den Händen halten zu können. wkn