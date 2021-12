Marlo (geboren Februar 2020) ist ein liebenswerter Mischling, der lange eingesperrt gelebt hat, und für den das Tierheim Bamberg jetzt ein neues Zuhause sucht.

Er ist ein ehemaliger Angsthund, der sich jetzt langsam jeden Tag den Menschen mehr öffnet und mehr Vertrauen zeigt. Er hat noch gewisse Ängste, an denen man geduldig in Ruhe arbeiten sollte. Er mag andere Hunde und kann gerne als Zweithund gehalten werden. Marlo ist kein Anfängerhund und sollte auch nicht zu Kindern. Eher möchte er ein ruhiges Zuhause, wo man ihn wieder schrittweise an die Umwelt gewöhnen kann.

Geduld und das gewisse Know-how für ängstliche Hunde ist Voraussetzung, um Marlo zu adoptieren.

Bei Interesse und Fragen steht das Team des Tierheimes telefonisch unter 0951/700927-0 immer montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr, via E-Mail unter info@tierheim-bamberg.de oder über die Internetseite www.Tierheim-Bamberg.de zur Verfügung. red