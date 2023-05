Großes Interesse am kühlen Wasser herrschte schon vor der offiziellen Übergabe des neuen Trinkwasserbrunnens links von der Zufahrt zur Erba-Brücke. „Das schmeckt ja richtig lecker“, so der Kommentar von zwei Jugendlichen, die kurzfristig ihren Roller stehen ließen und das Wasser probierten. Wenig später erfreute sich eine Bürgerin, die auf der Erba-Insel wohnt und die Bänke rund um den Brunnen zum Ausruhen nach Einkäufen nutzt. „Das habe ich mir schon lange gewünscht, dass der Brunnen wieder fließt“, sagt Adelheid Schwinn.

Aber dann war es soweit, das Gemeinschaftswerk aus Bürgerverein Gaustadt , Stadtwerke Bamberg und Stadtbau Bamberg offiziell in Betrieb zu nehmen. Daniela Reinfelder , Stadträtin von Bambergs unabhängigen Bürgern und Ehrenvorsitzende des Bürgervereins, bedankte sich bei allen Projektbeteiligten, Sponsoren und vor allem auch bei den kreativen Handwerkern von Sanitär Bayer aus Gaustadt und dem Natursteinwerk Graser. „Es macht mich stolz und glücklich, das Projekt nach drei langen Jahren endlich zum Abschluss zu bringen. Der Brunnen kann für so viele Menschen einfach eine super Erfrischung bieten“, so Daniela Reinfelder .

Ein gelungenes Werk

Neben der „wunderbaren Optik des Einzeldenkmals und der wunderschönen Stelle zum Verweilen“ lobte auch Oberbürgermeister Andreas Starke das gelungene Werk und das bürgerschaftliche Engagement. „Nun kann das Wasser von allen Bürgerinnen und Bürgern in den Sommermonaten genutzt werden. Kommen Sie vorbei und probieren es am besten selber aus“, rief der Oberbürgermeister auf. Das taten dann sogleich die Portugiesen aus dem nahe gelegene Fabrikbau und waren restlos begeistert. dr