Auf Initiative von Bürgermeister Thilo Wagner nimmt Stegaurach ab sofort an einem Coronapooltest-Projekt teil. Jeden Montag und Donnerstag werden die Mitarbeiter der Verwaltung und des Bauhofs sowie die Lehrer der Grund- und Mittelschule Altenburgblick auf Corona untersucht. Stegaurach ist in dieser Hinsicht auch Pilot-Gemeinde der Firma Intego GmbH im Landkreis. Die Stegauracher Gemeinderätin und Ärztin Dr. Claudia Musig hat Wagner auf die Idee gebracht, an dem Projekt teilzunehmen. Beide hatten einen Artikel im FT über Thomas Wagner und sein Erlanger Unternehmen für Prüftechnik, die Intego GmbH, gelesen. Darin wirbt der Unternehmer für einen von ihm entwickelten Gurgeltest im Poolingverfahren, um Corona-Infektionen schnell, einfach und kostengünstig unter Angestellten oder in bestimmten Personenkreisen festzustellen.

"Als Personen der systemrelevanten Gruppe, die z.T. die öffentliche Sicherheit innerhalb der Corona-Pandemie aufrechterhalten, ist es mir besonders wichtig, Ansteckungen unter den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung möglichst gering zu halten", begründet der Bürgermeister die Teilnahme an dem Erlanger Screeningpools-Projekt. Auch Schulleiter Claudio Pütz nahm das Angebot zum Pool-Testing für seine Lehrerschaft begeistert an. "Wir wollen das Risiko minimieren, dass sich das Corona-Virus unentdeckt weiterverbreitet", so der Bürgermeister . Er sieht hier klar seine Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern, aber auch eine gesellschaftliche Verantwortung. Das Landratsamt Bamberg, insbesondere Dr. Susanne Paulmann vom Gesundheitsamt , befürwort ebenfalls die Teilnahme Stegaurachs an dem Pilotprojekt.

Jeden Morgen gurgeln die Probanden mit Leitungswasser und befüllen mit der Flüssigkeit aus ihrem Mund zwei Röhrchen. In Schule oder Rathaus kippen die Probanden dann das Gurgelwasser aus einem der Röhrchen in einen Becher. Bis zu 30 verschiedene Proben werden in einem Becher zusammengefasst. Für Stegaurach wird es also einen Pool der Gemeindeverwaltung und einen zweiten Lehrer-Pool geben, die umgehend zur Auswertung an die Universität Erlangen geliefert werden. Dort wird ein PCR-Test vorgenommen. Mittags liegen die Pool-Ergebnisse bereits vor.

Sind die Pools negativ, konnten so auf einen Schlag zweimal 30 Personen Corona-negativ getestet werden. Im Falle eines positiven Tests wird jede einzelne Probe des entsprechenden Pools noch einmal für sich untersucht.

Intego-Chef Wagner fasst die Vorteile so zusammen: Er ist per sensiblem PCR-Test aussagefähig, er ist schnell und er ist vergleichsweise günstig. Pro Testteilnehmer fallen Kosten zwischen einem und zwei Euro an. "So lange die Lehrer und Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung nicht geimpft sind, ist das Pool-Testing eine gute Möglichkeit, Corona-Infektionen auf ein Minimum zu begrenzen", findet Bürgermeister Wagner. red