Er war für die Brose Arena , die Konzert- und Kongresshalle und in den letzten Jahren auch für die Sandkerwa verantwortlich – nun geht Horst Feulner in den wohlverdienten Ruhestand. Oberbürgermeister Andreas Starke spricht von einem Glücksfall, dass Feulner sich vor zwei Jahrzehnten für die Aufgabe in Bamberg entschieden habe.

„Horst Feulner hat den defizitären Veranstaltungs- und Kongressbereich auf finanziell sehr erfolgreiche Füße gestellt, dafür gilt mein größter Dank“, sagte Starke. Für Feulner war das Engagement in Bamberg die „beste Entscheidung meines beruflichen Lebens“ – dabei war die Karriere als Hallenmanager für den früheren Polizisten gar nicht absehbar.

20-jährige Erfolgsgeschichte

„Über 20 Jahre hat Horst Feulner mit großem Erfolg und Geschick die Bamberg Congress & Event GmbH und die Bamberg Arena Betriebsgesellschaft mbH geleitet. Unter ihm haben die Konzert- und Kongresshalle einschließlich Arena und Harmoniesäle mehrstellige Gewinne erzielt“, würdigte Oberbürgermeister Andreas Starke die Leistung des 66-Jährigen bei der Verabschiedung.

Diese fand im Foyer der Konzert- und Kongresshalle statt, dem Ort, an dem der aus Bayreuth stammende Feulner es innerhalb weniger Monate geschafft hat, die Belegschaft nach schwierigen Zeiten neu zu motivieren und ein funktionierendes Team zu formen.

Von Feulner könne jeder lernen, wie Konflikte aufzulösen sind: „Interessiert schauen, die Ohren offenhalten und zusehen, wie der Rauch sich verzieht. Das habe ich immer bewundert“, so Starke. Die Beliebtheit Feulners zeigte sich auch jetzt bei der Feier, zahlreiche Wegbegleiter wollten sich persönlich von ihm verabschieden. Feulners Truppe war in seiner Zeit von zwölf Festangestellten und knapp zehn Minijobbern auf 55 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und über 200 Minijobber angewachsen – zu einem „ausgeglichenen, in sich stimmigen Team“, so Starke.

Grundehrlicher Typ

In den letzten vier Jahren war Feulner als einer von zwei Geschäftsführern der Sandkerwa Veranstaltungs GmbH auch verantwortlich für Bambergs größtes Volksfest.

Mit seinem Abschied übernimmt Nachfolger Dominik Nakic die Leitung des Veranstaltungs- und Kongressbereichs, ebenso den Geschäftsführerposten bei der Sandkerwa . Auch er würdigte in einer Ansprache die Verdienste seines Vorgängers und sprach in großer Hochachtung von ihm: „Er ist ein grundehrlicher Typ, ein Mann, auf dessen Wort man sich zu 100 Prozent verlassen kann und der immer eine gute Antwort parat hat.“

Oberbürgermeister Andreas Starke wünschte Feulner für den Ruhestand Gesundheit und mehr Zeit für Familie und seine zahlreichen sportlichen Hobbys. „Zunächst werde ich mich nicht langweilen“, sicherte Horst Feulner zu. red