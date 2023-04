Bamberg — In den Hegelsaal der Konzert- und Kongresshalle Bamberg hatte die Freiwillige Feuerwehr (FFW) Bamberg zur Dienst- und Mitgliederversammlung eingeladen. Da diese wegen Corona in den letzten Jahren ausgefallen waren, standen neben den Berichten zahlreiche Ehrungen an.

Vierzehn Männer und Frauen sind im letzten halben Jahr neu in den aktiven Dienst der Wehr eingetreten. Acht Aktive wurden zu Ober-, neun zu Hauptfeuerwehrmännern bzw. -frauen ernannt, vier zu Löschmeistern.

Die Einsätze im abwehrenden Brandschutz waren mit 395 und im technischen Hilfsdienst mit 547 gegenüber dem Vorjahr stark angestiegen.

Von der Feuerwehr nahmen dann Florian Kaiser, Ewald Pfänder, Michael Zapf und Michael Bäuerlein zusammen mit Melanie Huml ( CSU ) und Bambergs Zweitem Bürgermeister Jonas Glüsenkamp (Grüne) die staatlichen Ehrungen vor.

Für 25 Jahre aktiver Feuerwehrdienst wurden geehrt: Wolfgang Meyer , Thomas Schlauch, Stefan Köcheler, Simon Martin, Robert Ebner und Michael Zopf und für 30 Jahre Christian Ley, Franz Will, Matthäus Schäflein, Marc Nettelmann, Günther Urlaub. Für 40 Jahre erhielten Christian Wolf die Auszeichnung und für 50 aktive Jahre Hans-Ludwig Frankenstein und Rainer Niedermayer.

Langjährige Treue

Für die langjährige Vereinsmitgliedschaft wurden geehrt: Marcus Mohr, Franz Will, Heinrich Neubauer, Matthias Schäflein und Günther Urlaub für 30 Jahre. Für 40 Jahre Christian Wolf, Dieter Unterholzer, Herbert Geßner und Edmund Wicht. Für 50 Jahre Fritz Büttner, Hans Ludwig , Frankenstein, Rainer Niedermeyer und Max Kropf. Josef Betz und Erwin Wolf blicken auf 60 bzw. 65 Jahre zurück.

Bei den Verbandsehrungen wurden mit dem Bayerischen Feuerwehr-Ehrenkreuz am Bande in Silber ausgezeichnet: Maximilian Lengel, Stefan Völkl, Werner Stollberger und Tobias Jahn.

Das Ehrenzeichen in Silber bekam Herbert Stöcklein, das in Gold Günter Hagel. Die Ehrenmitgliedschaft im Verein wurde Wolfgang Holzschuh verliehen.

Stadtbrandrat Florian Kaiser erinnerte außerdem an die Einstellung des neuen Amtsleiters Christian Seitz und seines Stellvertreters Stephan Groh und die Ernennung von Daniel Ochs und Maximilian Lengel zu Stadtbrandmeistern im Laufe dieses Jahres.

Die Aus- und Fortbildung stellte dann Fachbereichsleiter Tobias Jahn vor. Sie wird zum Teil gemeinsam mit dem Landkreis Bamberg ausgeführt. 20 Ausbilder unterrichteten in 350 Stunden 170 Teilnehmer.

In der Jugendfeuerwehr sind 34 Jugendliche, berichtete Stadt-Jugendfeuerwehrwart Alexander Wilhelm, wovon drei aus der Kinderfeuerwehr kamen. Joseph Beck