Seit dem frühen Mittwochmorgen wird der 80 Jahre alte Leonhard Brehm aus Bamberg , Stadtteil Gereuth, vermisst. Umfangreiche Suchmaßnahmen blieben bislang ohne Ergebnis. Die Polizei Bamberg-Stadt bittet um Mithilfe bei der Fahndung . Herr Brehm wollte am Mittwoch mit seinem Fahrrad von zu Hause aus in die Innenstadt fahren, wo er jedoch nicht ankam. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Der 80-Jährige war zuletzt mit einem schwarzen Herren-Tourenrad der Marke "Victoria" unterwegs. Umfangreiche Suchmaßnahmen, auch mit Unterstützung von Personensuchhunden der Oberfränkischen Polizei , führten in Richtung Strullendorf, wo sich an der Abzweigung nach Roßdorf am Forst die Spur wieder verlor. Der Vermisste ist circa 175 Zentimeter groß und hat eine normale Statur. Er hat lichtes weißes Haar und möglicherweise keine Zähne. Herr Brehm dürfte mit einer blauen Jacke und einer Schildmütze bekleidet sein. Aufgrund seines Alters und Gesundheitszustandes könnte sich der 80-Jährige in einer hilflosen Lage befinden. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort erbittet die Polizeiinspektion Bamberg-Stadt, Telefon 0951/9129-210. red