Der knapp einjährige Kater Balu war schon für eine Woche bei einer Familie auf Pflege und hat sich dort super gemacht. Im Bamberger Tierheim ist er nun wieder etwas schüchtern, lässt sich aber zum Schnurren überreden. In einer neuen Familie mit vielleicht älteren Kindern wird er bestimmt wieder ein toller Schmusekater. Er kennt und mag auch andere Katzen. Freigang hatte er seit seiner Geburt, weshalb man ihm diesen auch nicht mehr nimmt. Das Team des Tierheims steht für eventuelle Interessenten telefonisch unter 0951/700927-0 immer montags bis freitags von 13 bis 16 Uhr, via E-Mail an info@tierheim-bamberg.de oder über die Internetseite www.Tierheim-Bamberg.de zur Verfügung. Foto: Tierheim Bamberg