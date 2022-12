Am Freitag, 6. Januar, besuchen die „Schönen Mannheims“ den Kissinger Winterzauber . Das Publikum kann sich ab 19.30 Uhr auf einen wilden, wunderbaren, witzigen und wahnsinnig musikalischen Abend mit den vier Musikerinnen freuen. Sie präsentieren ihr neues Programm „Das wird ja immer schöner“ im Rossini-Saal, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters Bayerisches Staatsbad Bad Kissingen . Sie bestechen durch einen Mix aus Comedy, Musikkabarett, starken Stimmen und schauspielerischer Glanzleistung. Die Schönen sind die Sängerinnen und Schauspielerinnen Anna Krämer und Susanne Back sowie Operndiva Smaida Platais. Am Klavier: die Meisterin der hochgezogenen Augenbraue, Stefanie Titus. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, Tel. 0971/804 84 44, online unter badkissingen.de/events oder unter der E-Mail-Adresse kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich. Foto: Renè van der Voorden