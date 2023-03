Hochwasser im Gemeindegebiet Bad Bocklet , die Feuerwehren werden alarmiert zur Gefahrenabwehr, um Sandsäcke zu füllen und im Gemeindebereich fachgerecht zu verbauen. Der Bauhof wird alarmiert, um mit seinen Fahrzeugen die Logistik zu übernehmen und die Sandsäcke zu verteilen.

Wer kann jetzt im Bauhof den Gabelstapler bedienen und Sand transportieren, wenn die Bauhofmitarbeiter den Transport der Sandsäcke zu den Einsatzstellen übernehmen? Hier kommt in Zukunft die Feuerwehr Aschach ins Spiel: Sechs Mitglieder der Aschacher Feuerwehr absolvierten die Ausbildung für den Fahrausweis für Flurförderfahrzeuge, um den gemeindlichen Bauhof künftig bei Einsätzen in und am Gewässer unterstützen zu können. Zusätzlich konnte auch ein weiterer Bauhofmitarbeiter seinen Führerschein erwerben.

Was die wenigsten wissen, ein Führerschein wird für alle Flurförderfahrzeuge benötigt, die über einen eigenen Antrieb verfügen. Hierunter fällt schon ein Elektro-Hubwagen. Neun Stunden Theorieausbildung und acht Stunden Praxis, im Anschluss noch 50 Prüfungsfragen und eine praktische Fahrprüfung sind nötig, um eine solche Fahrerlaubnis zu erwerben. Da der Bauhof in Aschach seinen Standort hat, lag es nahe, hier eine Zusammenarbeit zu organisieren. Durch den Aschacher Feuerwehrmann Ivo Kirchner, der befähigt ist, die Ausbildung „Fahrausweis für Flurförderfahrzeuge“ abzuhalten und die Prüfung abzunehmen, konnte die Schulung relativ zügig organisiert werden, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Zunächst wurden zwei Abende mit Theorie abgehalten. Hier ging es los mit Unfallverhütungsvorschriften, Sicherheit im Umgang mit Flurförderfahrzeugen und Fahrzeugtechnik, sowie Fahren im Betriebsgelände und im öffentlichen Straßenverkehr. Der zweite Abend wurde gefüllt mit unterschiedlichen Antriebsarten, Fahrdynamik, Lastverteilung und Lastschwerpunkt bis hin zu verschiedenen Reifenarten für unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten. Der Praxis-Teil wurde dann am Bauhof durchgeführt. Hier mussten die Teilnehmer einen Parcours mit verschiedenen Szenarien vorwärts und rückwärts durchfahren. Nachdem die Teilnehmer das Fahrzeug in ungeladenem Zustand beherrschten, wurde die Schulung mit Beladung ausgeweitet. Es wurden lose Gegenstände transportiert, Schüttgut befördert, Boxen gestapelt und auf Ziel transportiert. Zudem gab es die Möglichkeit, das Schaufel-Anbaugerät für den Stapler zu betreiben und Sand zu transportieren, was künftig wichtig für die Befüllung der Sandsäcke ist. Demnächst findet eine gesonderte Schulung zum Sandsack-Befüllen in der FW Aschach statt. Des Weiteren muss nun jährlich eine Unterweisung auf dem Gabelstapler durchgeführt werden, um das Gerät künftig auch bedienen zu dürfen.

Bürgermeister Andreas Sandwall ließ es sich nicht nehmen der praktischen Ausbildung und anschließenden Prüfung beizuwohnen und die Glückwünsche zu überreichen. Außerdem dankte er Ausbilder Ivo Kirchner für die bereitgestellten Unterlagen und die Ausbildung. Die Kosten für Ausbildung und Ausbildungsunterlagen konnten zwischen dem Markt Bad Bocklet , der Feuerwehr Aschach und der Fahrdienstleistung Kirchner aufgeteilt werden. red