Ehrungen und Neuwahlen standen beim CSU Ortsverband Markt Oberthulba auf dem Programm. Der Vorsitzende des CSU Ortsverbandes Markt Oberthulba , Mario Götz, konnte zur diesjährigen Jahreshauptversammlung im Waldcafé Hexenhaus zahlreiche Mitglieder und Gäste begrüßen. „Es ist schön, dass das Interesse an der Politik so groß ist“, freute sich der Vorsitzende .

Im Rückblick war die Freude groß, dass im vergangenen Jahr wieder zahlreiche Veranstaltungen durchgeführt werden konnten. So war das Sommerfest am Sportplatz in Reith ein voller Erfolg. Ebenfalls die Wanderung des Thulbatalers mit anschließender Einkehr im Begegnungsgarten in Thulba erfreute sich einer großen Resonanz unter den Mitgliedern .

Im Herbst fanden zwei Betriebsbesichtigungen statt. Über 50 Personen haben die Firma Eyrich-Halbig Holzbau GmbH und die Firma Rainbow International in Oberthulba besichtigt. Die Veranstaltungen finden immer in Kooperation mit der Seniorenunion im Markt Oberthulba statt. Der Vorsitzende dankte allen, die an der Organisation und Durchführung und mit ihrer Teilnahme zum Gelingen der Veranstaltungen beigetragen haben.

Im abgelaufenen Jahr fanden fünf Vorstandssitzungen statt. Ebenfalls besuchten die Delegierten des Ortsverbandes die Kreisdelegiertenversammlung zur Wahl der Direktkandidaten für die Landtags- und Bezirkstagswahlen sowie den Neujahrsempfang des Kreisverbandes. Der Vorsitzende besuchte die Versammlungen auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene.

Der Ortsverband hat derzeit 73 Mitglieder . Im Jahr 2023 stehen auch schon drei Veranstaltungen fest: am 30. Juli das Sommerfest am Sportplatz in Reith, am 24. September die Wanderung eines Teilstücks des Panoramawegs Thulba mit anschließender Einkehr in den Begegnungsgarten sowie am 28. September eine Informationsveranstaltung zum Thema energetische Sanierung von Immobilien. Zu diesen Veranstaltungen sind alle Mitglieder und interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen.

Der Kassenbericht von Schatzmeister Felix Leser zeugte von soliden finanziellen Verhältnissen und einer sehr guten Kassenführung, so dass die Entlastung des Kassenwarts und des gesamten Vorstands auf Antrag der Kassenprüfer Gerhard Karg und Bernhard Keller einstimmig beschlossen wurde.

Unter der Leitung von Bezirks- und Kreisrätin Karin Renner wurden die Neuwahlen mit folgendem Ergebnis durchgeführt: Vorsitzender : Mario Götz, Stellvertreter sind Johannes Schmück, Paul Bieber, Marcel Schäfer , Schatzmeister ist Felix Leser und Schriftführer Georg Schiesser .

Ebenfalls wurden jeweils acht Delegierte und Ersatzdelegierte für die Kreisvertreterversammlung mit folgendem Ergebnis gewählt. Die Delegierten sind: Anna-Maria Karg, Gerhard Adam, Armin Kirchner, Albrecht Eyrich-Halbig , Paul Bieber, Johannes Schmück, Georg Schiesser und Mario Götz. Ersatzdelegierte: Felix Leser, Steffen Albert, Matthias Knoblauch, Reiner Werner, Monika Vorndran, Christian Kessler, Marcel Schäfer sowie Matthias Hüttl.

Digitalbeauftragter ist Matthias Knoblauch, Beisitzer sind Monika Vorndran, Albrecht Eyrich-Halbig , Armin Kirchner, Steffen Albert, Gerhard Adam, Christian Geiling, Christian Kessler und Andreas Hämel. Kassenprüfer sind Gerhard Karg und Bernhard Keller. Der Vorsitzende der Seniorenunion Oberthulba , Manfred Manger, gehört per Satzung dem Vorstand des Ortsverbandes an. Der alte und neue Vorsitzende dankte allen und freut sich auf die Zusammenarbeit.

Zusammen mit dem Kreisvorsitzenden, Staatssekretär Sandro Kirchner , wurden zahlreiche Ehrungen vorgenommen. „Die Mitglieder bilden die Basis unserer Partei. Es ist eine besondere Ehre und verdient Dank und Anerkennung, wenn Mitglieder der CSU 30 und 35 Jahre Mitgliedschaft und sogar goldene Hochzeit (50 Jahre) mit der CSU feiern dürfen“, freute sich der Vorsitzende und übergab eine Urkunde und ein Präsent.

Geehrt wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft Erich Schneider , für 35 Jahre Mitgliedschaft Andreas Hämel, Barbara Schöner, Georg Schiesser und Herbert Wehner sowie für 30 Jahre Mitgliedschaft Inge Adam und Paul Bieber. Aus terminlichen Gründen konnten nicht alle zu ehrenden Mitglieder anwesend sein. Die Ehrungen werden zu einem späteren Zeitpunkt entsprechend gewürdigt.

In seinem Grußwort ging der Staatssekretär auf aktuelle Themen der Landes- und Kreispolitik ein. Bayern und der Landkreis Bad Kissingen hätten sich sehr gut entwickelt. Bei der Landtagswahl tritt Sandro Kirchner wieder als Direktkandidat für den Wahlkreis Bad Kissingen an.

Martin Wende , Stadt- und Kreisrat sowie Fraktionsvorsitzender der CSU im Kreistag, tritt bei der Wahl zum Bezirkstag als Direktkandidat für den Wahlkreis Bad Kissingen an. Er stellte sich der Versammlung vor und unterstrich die vielen wichtigen Aufgaben des Bezirks Unterfranken für die Kultur und den sozialen Bereich.

Steffen Hörtler, Ortsvorsitzender in Bad Kissingen und stellvetretender Kreisvorsitzender der CSU , tritt auf der Liste der CSU Unterfranken für die Wahl zum Landtag an. Er stellte sich ebenfalls der Versammlung vor. Ebenso stellte sich und sein Aufgabengebiet der neue Kreisgeschäftsführer der CSU , Jan Gawlik, vor. Kreis- und Bezirksrätin Karin Renner berichtete von den Themen im Bezirkstag. Landrat Thomas Bold kandidiert auf der Liste des CSU Unterfranken für den Bezirkstag.

Im Schlusswort ging Mario Götz auf aktuelle Themen der Kommunalpolitik im Markt Oberthulba ein. Kinderkrippenplätze, Breitbandausbau, Infrastrukturmaßnahmen, Klimawandel und Ortsentwicklung seien die größten Aufgaben in den nächsten Jahren. Er lobte die konstruktive, kollegiale und zielorientierte Arbeit im Marktgemeinderat und die sehr gute Zusammenarbeit mit allen freien Wählergruppen in den Ortsteilen des Marktes. red