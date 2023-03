Ehrungen standen bei der Jahreshauptversammlung des Musikvereins Wittershausen im Mittelpunkt. Für 40 Jahre aktives Musizieren bekam Anja Sell die Ehrennadel in Gold vom stellvertretenden Kreisvorsitzenden des Nordbayerischen Musikbundes, Rene Beckmann, verlieren. Weitere vier Musiker bekamen ebenfalls die Ehrennadel in Gold für 30 Jahre aktives Musizieren . Von der Vereinsführung wurden Mitglieder für zehn, 25-, 30-, und 40-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Als ein Stück zurück zur Normalität bezeichnete Vorsitzender Christian Sell, einer von drei gleichberechtigten Vorsitzenden, die Zeit seit der letzten Versammlung. Mit dem Aufspielen zu Ständchen, kirchlichen Anlässen und der Gestaltung der Christmette mit einem anschließenden kleinen Konzert konnte die Kapelle nach der Pandemiepause wieder Auftritte durchführen. Spanferkelessen, Radl-Tour, Dreikönigstreffen und der große Faschingsabend waren gesellschaftliche Höhepunkte. Im dem im Jahre 1976 gegründeten Musikverein befinden sich aktuell drei Nachwuchsmusiker in der Bläserkapelle des Marktes Oberthulba in der Ausbildung.

Rene Beckmann, stellvertretender Kreisvorsitzender des Nordbayerischen Musikbundes hob die gute Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Musikkapellen hervor. „Das gemeinsame Musizieren und die Ausbildung, gehe über den einzelnen Verein hinaus, und mache so noch mehr Spaß“, so der stellvertretende Kreisvorsitzender. Er nahm im Anschluss die Ehrungen für die aktiven Musiker, welche neben dem Nordbayerischen Musikbund auch von der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände ausgezeichnet wurden, vor. Mit der Ehrennadel in Silber und Urkunde wurde Denise Büchner für 25 Jahre Musizieren geehrt. Mit Stefan Bahn, Eva Knauf, Sonja Sell und Nicole Zink wurden gleich vier aktive Musiker mit der Ehrennadel in Gold und Urkunde ausgezeichnet. Sie spielen seit 30 Jahren in der Wittershäuser Kapelle.

Auf stolze 40 Jahre aktives Musizieren kann Anja Sell zurückblicken. Sie gehört damit fast zu den Pionieren des Vereins und erhielt zwei Goldene Ehrennadeln und Urkunden vom Kreisvorsitzenden verliehen. Von der Vereinsführung wurden Klaus Zimmermann und Yasmin Zink für zehn Jahre, die Mitglieder Marion Wüscher und Denise Büchner für 25-jährige Treue, sowie Stefan Bahn, Barbara Breitschwerdt, Eva Knauf, Sonja Sell, Patricia Taboada Martinez und Michaele Wüscher für 30-jährige Mitgliedschaft mit Präsenten und Urkunden ausgezeichnet.

Zu Beginn der Versammlung verlas Schriftführerin Denise Büchner die letzte Niederschrift, und Kassier Martin Wüscher informierte über die finanzielle Situation im Verein. Dank gut besuchter Veranstaltungen konnte ein positives Ergebnis erzielt werden. Die einwandfreie Kassenbuchführung bescheinigten die beiden Kassenprüfen Stefan Zink und Wolfgang Mölter. Turnusgemäß schied Zink aus dem Kassenprüfungsausschuss aus, als sein Nachfolger erklärte sich Peter Öhrlein bereit. Der Kauf von neuen Polo-Shirts und Pullovern für die Aktiven wurde angeregt. Die Radl-Tour am 8. Juni und das Spanferkelessen am 27. Oktober sind bereits feststehende Termine. hsu