Voller hätte die Tagesordnung der Generalversammlung der Arnshäuser Soldaten- und Reservistenkameradschaft nicht sein können, zu der 1.Vorsitzender Georg Wedler fast vierzig Mitglieder und Gäste im Sportverein begrüßen konnte. Als Gäste hieß er neben Stadträtin Martina Greubel und dem Vereinsringvorsitzenden Christian Renninger den neuen Kreisvorsitzenden des Reservistenverbands (VdRBw), Oberstleutnant dR Thomas Greim, den Kreisvorsitzenden des Bayerischen Soldatenbunds (BSB), Günther Neundorf, und den Regionalen Beauftragten der Bundeswehr für die Reservistenarbeit, Stabsfeldwebel Marco Reischmann, willkommen.

Einen Gruß aus der Wüste von Mali hatte einer der fünf aktiven Soldaten des Vereins, Oberfeldarzt Maximilian Hein, der zur Zeit im deutschen Feldlazarett der UN-Mission MINUSMA Dienst tut, an die Versammlung gesendet.

Wedler blickte in seinem Bericht auf das Vereinsleben zurück. Dem Dreikönigstreffen, folgte n das Kesselfleischessen und das Sommerfest im Pfarrhof, erneut eine Veranstaltung für die Dorfgemeinschaft. Einer der Höhepunkte des Vereinskalenders war die Teilnahme mit einer großen Abordnung am Friedensmarsch des BSB in Ostheim v. d. Rhön mit Gottesdienst, Parademarsch durch die Stadt, Kranzniederlegung und Festakt. Endlich fand auch wieder das Familien-Zeltlager bei Volkach mit Schlauchbootfahrten statt. An Allerheiligen wurde auf dem Friedhof an dem von den fleißigen Helfern des Vereins gepflegten Denkmal für die Kriegstoten zusammen mit Bürgermeister Thomas Leiner ein Kranz niedergelegt. Bei der Gedenkfeier am Volkstrauertag auf dem Parkfriedhof stellte die Kameradschaft nicht nur eine Fahnenabordnung und die Böllerkanone mit Mannschaft, sondern legte im Beisein von Oberbürgermeister Dirk Vogel auch einen Kranz des Reservisten-verbands nieder. Mit viel Applaus wurde das stolze Ergebnis der jährlichen Sammlung für die Kriegsgräbervorsorge in Höhe von 1100 Euro aufgenommen.

Da die Arnshäuser Reservisten zwei Verbänden angehören, ließen es sich die Kreisvorsitzenden des BSB und VdRBw nicht nehmen, einige Kameraden für ihre Verdienste und langjährige Mitgliedschaft zu ehren. So erhielten Wolfgang Kaiser und Gerald Wedler für zehnjährige sowie Dirk Schlereth für 25-jährige, Franz Schmitt für 50-jährige und Holger Kraus für 55-jährige Mitgliedschaft im Reservistenverband Urkunden.

Der Bayerische Soldatenbund ehrte Wolfgang Kaiser für zehnjährige und Roland Greubel für 25-jährige Mitgliedschaft. Für Verdienste um den BSB erhielten Tobias Lutz, Martin Metz, Gerald Wedler, Christian Renninger und Harald Wedler das Ehrenkreuz. Eine besondere Ehrung wurde dem langjährigen 1. Vorsitzenden mit der Verleihung des Verdienstkreuzes 1. Klasse zuteil.

Ulrich Feldmann, Beauftragter für Sicherheitspolitik der Bezirksgruppe Unterfranken, zeigte eine Präsentation mit dem Thema „Krisenregion Naher Osten“. Dabei stellte er die Interessen der Mächte in der Region, vor allem in Syrien, dem Irak, Libanon und Jemen gegenüber.

Vorsitzender Georg Wedler stellte die Vorhaben des Vorstands für das neue Jahr vor. Neben dem Sommerfest und dem Familienzeltlager ist dieses Jahr nach längerer Pause wieder die Teilnahme mit zwei Teams am Internationalen Kaiserjägerschießen des Österreichischen Bundesheeres auf dem Bergisel in Innsbruck geplant. Auch die Beteiligung an der Militärischen Weiterbildung, Großveranstaltungen des BSB, dem Arnshäuser Vereinsschießen und am Volkstrauertag ist vorgesehen.

Unter dem Applaus aller Anwesenden, begleitet durch ein Trompetensolo des ehemaligen Militärmusikers Jürgen Bauer und einem Lied , wurde Major Thorsten Wedler, aktives Mitglied der Kameradschaft, in seinen Auslandseinsatz in Mali verabschiedet. red