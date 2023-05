Die Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramme für 2023 sind aufgestellt. Städte und Gemeinden im Landkreis Bad Kissingen profitieren von zwei Programmen: „Zum einen gibt es Unterstützung für den Bereich Wachstum und nachhaltige Erneuerung,“ erläutert Staatssekretär Sandro Kirchner (CSU) in einer Pressemitteilung. „In diesem Programm fließen 432.000 Euro in den Altort Maßbach, 45.000 Euro in die Altstadt Münnerstadt, 60.000 Euro in den Altort Nüdlingen und 30.000 Euro in den Ortskern Zeitlofs. Insgesamt 567.000 Euro allein aus diesem Programm.“

Auch aus dem zweiten Programm „Sozialer Zusammenhalt - Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ profitieren zwei Städte. „Bad Kissingens Altstadt und der Bereich Nordost mit 272.000 Euro und die Altstadt von Hammelburg mit 183.000 Euro – gesamt 455.000 Euro ,“ so Kirchner. Dorothee Bär (CSU) erläutert die Förderschwerpunkte in den drei Bund-Länder-Programmen: „Diese konzentrieren sich dieses Jahr auf die bauliche Anpassung der städtischen Infrastruktur, die Wiedernutzung von Industrie-, Gewerbe- oder Militärbrachen sowie den Erhalt und die Wiederbelebung von Gebäuden mit baukultureller Bedeutung. Aber auch Maßnahmen des Klimaschutzes sowie zur Anpassung an den Klimawandel, zur Verbesserung der grünen und blauen Infrastruktur, wie zum Beispiel Parks oder Wasserspielplätze, und des Wohnumfelds sowie des öffentlichen Raums fallen darunter.“ red