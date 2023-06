Zur Jahreshauptversammlung des TSV Oberthulba fanden sich neben zahlreichen Mitgliedern auch die 3. Bürgermeisterin und Ortsbeauftragte von Oberthulba , Margot Schottdorf, stellvertretend für den 1. Bürgermeister , Mario Götz, ein. In ihrem Grußwort lobte sie die ehrenamtliche Arbeit des Vorstands und hob das umfangreiche Sportangebot des Vereins hervor. Anschließend erfolgte der Bericht des 1. Vorstandes Matthias Hüttl, in welchem dieser zum einen die Veranstaltungen und Großprojekte des vergangenen Sportjahres, zum anderen die sehr gute Zusammenarbeit im sportlichen Bereich innerhalb der Spielgemeinschaft hervorhob. Er dankte anschließend allen Helferinnen und Helfern, Trainerinnen und Trainern sowie den Sponsoren für die Unterstützung. Zum Ausdruck gebracht wurde dieser Dank auch in den Ehrungen langjähriger Mitglieder zum Ende der Versammlung.

Geehrt wurden für 25-jährige Mitgliedschaft: Mario Häfner, Juliane Börtlein, Silvia Börtlein, Lorenz Börtlein, Marcel Caspari, Johanna E.H., Maria Schmück, Christina Füller.

Für 40-jährige Mitgliedschaft: Sabine Krampert.

Für 50-jährige Mitgliedschaft: Wolfgang Herrlein, Christine Schmitt, Monika Hüttl, Rainer Reidelbach, Manfred Danz, Thomas Geiling, Berthold Schottdorf, Gisela Straub, Roland Fröhlich.

Für 60-jährige Mitgliedschaft: Ernst Straub.

Für 65-jährige Mitgliedschaft: Friedl Kleinhenz.

Im Tagesordnungspunkt 10 wurde der Antrag zur Erhöhung der Mitgliedsbeiträge, welche seit 2008 auf gleichbleibendem Niveau gehalten werden konnten, durch den Vorstand erläutert und nach kurzer Diskussion durch die Mitgliederversammlung positiv beschieden. Die Jahresbeiträge werden somit zum 1. Januar 2024 wie folgt angehoben: Kinder und Jugendliche: Erhöhung von 25 auf 30 im Jahr, Erwachsene: Erhöhung von 50 auf 60 im Jahr. Der Familienbeitrag erhöht sich von 100 auf 120 im Jahr.

Nach dieser wichtigen Entscheidung folgten noch die Termine für dieses und nächstes Jahr: Am 25. Juni findet das TSV-Sommerfest und am 31. Oktober die Halloween-Party „ Oberthulba tanzt“ statt. Der Höhepunkt Mitte 2024 wird mit dem 75-jährigen Bestehen des TSV Oberthulba und der Neuwahl des Vorstands eingeläutet.

Matthias Hüttl bedankte sich abschließend bei allen Anwesenden. red