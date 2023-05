Fußball – ein Sport, den jeder kennt und ja, es steckt viel mehr dahinter, als dass 22 Spieler einem Ball hinterherjagen, heißt es in einer Pressemitteilung der Grundschule Riedenberg . Die Schülerinnen und Schüler nahmen erstmals an der Aktion Ballhelden teil. Fußball ermöglicht Bewegung, schafft Gemeinschaft, steht für Fairness; und durch die Aktion Ballhelden wird dies mit weltweiter Hilfe für Kinder in Not verbunden. Die Aktion ist eine Initiative des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes (BLLV) mit Unterstützung des Bayerischen Fußballverbandes ( BFV ) unter der Schirmherrschaft des Kultusministers.

An sechs verschiedenen Stationen, von Geschicklichkeitsparcours über Torschuss und Mannschaftsspiel, konnten die Schülerinnen und Schüler bis zu 25 Punkte ergattern. Zuvor hatten sie in ihrem Umkreis nach Spendern gesucht, die bereit sind, für jeden Punkt einen gewissen Geldbetrag zu spenden. Damit die Fußballer auch genügend Kraft und Energie zum Tore schießen hatten, stellten Eltern ein gesundes Pausenbrot bereit.

Die erspielten Spenden kommen Kindern in Not in Bayern und in anderen Teilen der Welt zugute. Ein Drittel des Geldes fließt an die BLLV-Kinderhilfe, ein Drittel an die Sozialstiftung des BFV und ein Drittel spendet die Schule an ihr Herzensprojekt, die Kinderhilfe Sri Lanka, wo das Geld insbesondere „unserem Patenkind Sitham zugute kommt“, heißt es weiter mit einem Dank an alle für die Unterstützung. red