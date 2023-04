In diesem Jahr bietet Dorothee Bär interessierten Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Möglichkeit, ein Freiwilliges Soziales Jahr in ihrem Berliner Büro im Deutschen Bundestag zu absolvieren. Sie werden ein Jahr lang die Arbeit der CSU-Bundestagsabgeordneten begleiten, heißt es in einer Pressemitteilung der Politikerin.

Ziel sei es demnach, Politik und Demokratie für junge Menschen erlebbar zu machen und ihnen gleichzeitig die Grundlagen für engagiertes Handeln in einer demokratischen Gesellschaft mitzugeben. „Das Freiwillige Soziale Jahr in der Politik bietet Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Gelegenheit, den Politikbetrieb hautnah zu erleben. Als zuständige Bundestagsabgeordnete der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für das Thema Freiwilligendienste, ist es mir ein besonderes Anliegen, jungen Menschen einen Einblick in die Politik und meine Arbeit zu geben“, betont Bär laut Mitteilung. Neben der Beantwortung von Bürgeranfragen, der Vorbereitung von Terminen oder dem Schreiben von Pressemitteilungen bekommen die Freiwilligen einen Einblick in alle Aufgabenfelder eines Abgeordnetenbüros. Bis zum 14. April können sich junge Menschen im Alter zwischen 16 und 27 Jahren im Bundestagsbüro der CSU-Bundestagsabgeordneten unter dorothee.baer@bundestag.de bewerben. Starttermin des Freiwilligen Sozialen Jahres ist der 1. September 2023. red