Die Garten- und Parkanlagen werden für die warme Jahreszeit vorbereitet. Seit dieser Woche bepflanzt die Gärtnerei der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH die Beete mit einem stimmigen Sortiment an Blumen und Gewächsen und macht damit Lust auf den Sommer, wie es in einer Pressemeldung der Staatsbad GmbH heißt. Bereits in der zweiten Maiwoche haben die Fachkräfte der Gärtnerei der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH die Palmen aus dem Winterquartier geholt und wieder in den Garten- und Parkanlagen verteilt.

„Jedes Jahr aufs Neue ist es auch für unser gesamtes Team etwas ganz Besonderes, wenn die Palmen aus dem Winterquartier in die Anlagen zurückkehren und unsere Gäste in Bad Kissingen wieder eine Auszeit unter Palmen genießen können“, freut sich Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Staatsbad GmbH. Die Palmen können sowohl im Kurgarten als auch am Saaleufer, im Rosengarten und an der Balthasar-Neumann-Promenade bewundert werden. Phönixpalmen, Hanfpalmen sowie Priester- und Zwergpalmen sind nicht nur schön anzusehen, sondern spenden auch Schatten. Nachdem vergangene Woche ein Teil der Beete in Bad Bocklet mit Sommerblühern bepflanzt wurde und in neuem Glanz erscheint, sind die Gärtner in dieser Woche im Kurgarten für die zweite Wechselbepflanzung des Jahres tätig. Dazu werden im Kurgarten rund 14.700 Pflanzen in die Beete gesetzt. Die orangene, rote und gelbe Kolorierung sticht dabei besonders ins Auge. Für das gewünschte dschungelähnliche Erscheinungsbild sorgen zudem einige exotisch und tropisch anmutende Pflanzen wie Bananen, Pfeilblatt, Papyrusgras und Teufelszunge. Andreas Munack, Teamleiter Zierpflanzenbau der Staatsbad GmbH, erklärt: „Die Sommerbepflanzung überzeugt dieses Jahr fast ohne Muster. Einzelne Muster werden durch die tropische Bepflanzung gewollt überwachsen. Wir möchten damit den Beeten einen exotischen und leicht wilden Hauch verleihen.“ Ab dem 5. Juni werden auch der Rosengarten sowie der restliche Kurgarten bepflanzt. red