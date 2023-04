Ortsvorsitzender Daniel Wehner begrüßte 65 Personen, darunter 36 Mitglieder zur Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbands Burkardroth im Gefäller Sportheim. Auf der Tagesordnung standen unter anderem Neuwahlen und Ehrungen.

Wehner berichtete über verschiedene politische Themen des Marktes Burkardroth , besonderes ging er aber auf die bundespolitischen Themen ein, nach der Corona-Krise und dem andauernden Ukraine-Krieg befinde man sich nun in der Ampel-Krise, sagt Wehner. Jede Woche würde man aus Berlin eine neue Hiobsbotschaft hören, und die Ampel-Koalition taumle vor sich hin. Die ländliche Bevölkerung würde vollständig vernachlässig, viele Themen würden „uns vor Ort“ nichts nützen.

Im Anschluss wurde der Rechenschaftsbericht vom Kassier Ariel Karwacki vorgestellt, der CSU-Ortsverband , mit seinen 84 Mitgliedern , steht finanziell sehr gut da. Franz Kirchner und Florian Zehe hatten im Vorfeld die Kasse geprüft und konnten eine ordentliche Kassenprüfung bescheinigen, so dass einer Entlastung nichts im Wege stand.

Sodann wurden die Neuwahlen, unter Leitung vom Kreisvorsitzenden Sandro Kirchner , durchgeführt. 1. Vorsitzender ist Daniel Wehner, 2. Vorsitzende ist Silvia Metz, 3. Vorsitzender ist Emil Müller . Zum Kassier wurde Ariel Karwacki gewählt, Schriftführerin ist Katharina Straub und Digitalbeauftragter ist Ariel Karwacki.

Als Beisitzer wurden gewählt: Andreas Fuchs, Heiko Glöckner, Mario Krebs, Kathrin Kupka-Hahn, Benno Metz , Bernd Müller , Alexander Schmitt und Roland Ziegler. Kassenprüfer sind Franz Kirchner und Florian Zehe. In die Kreisvertreterversammlung wurden gewählt: Andreas Fuchs, Heiko Glöckner, Ariel Karwacki, Sandro Kirchner , Kathrin Kupka-Hahn, Benno Metz , Silvia Metz, Emil Müller und Daniel Wehner.

Sandro Kirchner ging in seinem Grußwort auf die politischen Themen in Bayern ein. In seiner kurzweiligen Rede gab er einen kleinen Überblick, was der Landtag im letzten Jahr alles gemacht hat und gab einen kleinen Ausblick was alles noch auf die Bürger zukommen wird.

Ehrungen

Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Alfred Saam, Franz Ziegler , Otmar Zehnter, Michael Schlereth, Alfred Söder und Georg Rottenberger geehrt. Seit 40 Jahren sind Paul Edelmann, Franz Emmerth, Benno Metz und Karl Schneider dabei und Norbert Reinmann seit 30 Jahren. Für 25 Jahre wurden geehrt: Paul Goldbach, Elmar Hartmann, Elisabeth Kuhn, Bernhard Wolf und Robert Zehe . Seit 20 Jahren sind Klaus Antlitz, Ronald Geis , Michael Kessler , Sandro Kirchner , Dominik und Mario Krebs, Bernd Müller , Sebastian Schlereth, Steffen Schmidt und Martin Wehner dabei. red