Der Bund Naturschutz (BN) Bad Kissingen setzt seine Vortragsreihe „Klimaschutz beginnt zuhause“ am 14. Juni um 19 Uhr in der Georgi-Halle in Bad Brückenau fort. Eingeladen ist der Architekt und Buchautor Ingo Gabriel, der zum Thema „Zukunftsfähig sanieren“ sprechen wird. Der Eintritt ist wie immer frei, schreibt der BN in einer Pressemitteilung.

Ingo Gabriel beschreibt im Buch: Wenn Häuser in die Jahre kommen: Viele Gebäude müssen in den nächsten Jahren renoviert bzw. saniert werden. Um sie auch im Hinblick auf den Heizenergieverbrauch zukunftsgerecht auszustatten, sind Maßnahmen zur Wärmedämmung und eine entsprechend angepasste Haustechnik von besonderer Bedeutung, heißt es in der Pressemeldung weiter. Dabei sind neben den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes weitergehende bauliche und technische Maßnahmen, die auf die Verbrauchswerte moderner Niedrigenergiehäuser bis hin zum Passivhaus zielen, oftmals sinnvoll und wirtschaftlich.

Dieser Praxisratgeber handelt von den besonderen Bedingungen bei der energietechnischen Sanierung von Gebäuden. Die Autorinnen und Autoren gehen auf die verschiedenen Gebäudetypen ein und geben Empfehlungen für die Planung und Durchführung von Sanierungsmaßnahmen. Im bautechnischen Teil werden empfehlenswerte Baustoffe, erprobte Konstruktionen für die Wärmedämmung und gute Lösungen für die Erneuerung der Haustechnik vorgestellt.

Anhand von elf sanierten Gebäuden wird detailliert gezeigt, wie ältere Häuser bei minimiertem Energieverbrauch den heutigen Anforderungen und Wohnbedürfnissen angepasst werden können. Der Autor Ingo Gabriel führt seit mehr als 35 Jahren ein Architekturbüro in Oldenburg mit den Schwerpunkten energieminimiertes und kostengünstiges Bauen, Altbausanierung , Holzbau und Solararchitektur. Daneben lehrte er als Professor für Baukonstruktion und technischen Ausbau an der Fachhochschule Hamburg und an der Uni Hannover. red