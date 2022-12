Nach mehr als 48 Berufsjahren in der Flessabank beginnt für Karin Feichtinger der wohlverdiente Ruhestand . Die ersten 13 Jahre ihres Berufslebens arbeitete sie in der Zentrale Schweinfurt, bevor sie 1987, mit Eröffnung der Niederlassung, nach Hammelburg wechselte, wie es in einer Pressemitteilung der Flessa Bank, Zweigstelle Bad Kissingen, heißt.

Die bei vielen Kundinnen und Kunden beliebte und geschätzte Mitarbeiterin habe einen großen Beitrag zur positiven Entwicklung der Niederlassung geleistet, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Die Geschäftsleitung, vertreten durch Mathias Ritzmann und Niederlassungsleiter Christian Ennulat, dankte ihr für ihren großen Einsatz und die langjährige Treue. red