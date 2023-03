Die Agentur für Arbeit informiert über die Möglichkeiten der Qualifizierung für Quereinsteiger und pädagogisches Personal in Kindertagesstätten . Der Personal- beziehungsweise Fachkräftemangel im Bereich der Kindertagesstätten sei auch in unserem Agenturbezirk spürbar, schreibt die Agentur für Arbeit in einer Pressemitteilung. Stellenangebote können nur schwer oder im schlimmsten Fall gar nicht besetzt werden. Die Folge ist eine zusätzliche Belastung im Arbeitsalltag der Einrichtungen.

Das bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales hat mit dem Gesamtkonzept für die berufliche Weiterbildung in Kitas den Grundstein für Maßnahmen gelegt, die auch im Bereich der Kitas Chancen bietet. Damit werden neue Wege für den Einstieg oder der Weiterentwicklung von Mitarbeitern im Berufsfeld der Kitas geboten.

Assistenzkräfte unterstützen Team

In diesem Rahmen informierte die Agentur für Arbeit Schweinfurt in der letzten Woche die Leitungen und Träger der Kindertagesstätten in den Landkreisen Bad Kissingen , Haßberge, Rhön-Grabfeld, Schweinfurt und der Stadt Schweinfurt über die Möglichkeiten das Programm des bayerischen Staatsministeriums mit ihren Leistungen zur Förderung der beruflichen Weiterbildung zu unterstützen.

„Sowohl für Quereinsteiger aus anderen Berufen, als auch für Mitarbeitende, die bereits in dem Berufsfeld tätig sind, gibt es modular aufgebaute Weiterbildungs- und Fortbildungsmöglichkeiten, um die beruflichen Perspektiven auszubauen“, erläutert Christian Koos (Teamleiter Berufsberatung im Erwerbsleben). Ein Quereinstieg nach einer Kurzqualifikation als Assistenzkraft kann der Start für einen beruflichen Neuanfang sein. „Die Assistenzkräfte unterstützen das pädagogische Team der Einrichtung beispielsweise in den Randzeiten sowie in personalintensiven Zeiten im Tagesablauf der Einrichtung (zum Beispiel Ankommen der Kinder, Übergänge im Tagesablauf, Essen und Schlafen der Kinder) oder bei der Organisation des Kita-Alltags (wie Gestaltung der Lernumgebung),“ informiert das Bayerische Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

Berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten können sich dann berufsbegleitend mit der Qualifizierung zur pädagogischen Ergänzungskraft ergeben. Wer jetzt schon als Kinderpflegerin oder Kinderpfleger (pädagogische Ergänzungskraft) arbeitet, kann sich unter bestimmten Voraussetzungen zur pädagogischen Fachkraft weiterbilden. Da die Weiterbildungen berufsbegleitend stattfinden, fehlt den Einrichtungen das dringend benötigte Fachpersonal nur tageweise. Übrigens: Der Abschluss zur pädagogischen Fachkraft wird auch im schulischen Ganztag anerkannt, heißt es weiter.

Zahlreiche offene Stellen

Der Leiter der Agentur für Arbeit Schweinfurt, Thomas Stelzer, weist darauf hin, dass im Landkreis im Agenturbezirk Schweinfurt zahlreiche Stellen in diesem Bereich offen sind.

Er ist zuversichtlich, dass die neue Qualifizierungsoffensive auf großes Interesse stoßen wird.

An der Informationsveranstaltung der Agentur für Arbeit nahmen insgesamt über 140 interessierte Einrichtungsvertreter teil. „Dies alleine zeigt schon, dass das Thema Personalakquise und -Qualifizierung den Einrichtungen am Herzen liegt“, sagt Stelzer.

Wichtig ist den Vertretern der Agentur für Arbeit, dass sich sowohl Interessenten für den Quereinstieg als auch Arbeitgeber, die ihre Beschäftigten qualifizieren lassen möchten, unbedingt vor der Teilnahme an dem jeweiligen Kurs von der Agentur für Arbeit beraten lassen. Nur so können dann auch finanzielle Förderungen erfolgen.

Für Arbeitnehmer folgen weitere Informationsveranstaltungen in den Landkreisen im März, zu denen sich Interessenten anmelden können. Termine und Anmeldemöglichkeiten gibt es online unter arbeitsagentur.de/vor-ort/schweinfurt/zukunft-anpacken

Fragen zu Fördermöglichkeiten?

Am Montag, 20. März, um 9 Uhr findet in der Agentur für Arbeit, Columbiastr. 10, Bad Kissingen die Infoveranstaltung: Quereinstieg in die Welt der Kinderbetreuung als Assistenzkraft in Kindertageseinrichtungen statt. Anmeldung unter: eveeno.com/bad_kissingen_assistenzkraft_in_kita Wer die Veranstaltungsreihe verpasst hat oder noch weitere Fragen zu den Fördermöglichkeiten hat, kann sich an die Agentur für Arbeit wenden. arbeitsagentur.de/vor-ort/schweinfurt/weiterbildung. red