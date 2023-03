Kleine und große Gäste erwartet am Sonntag, 9. April, und Montag, 10. April, ein Osterprogramm mit kreativen Mitmachaktionen, Führungen und Ostereiersuche in den Museen Schloss Aschach, heißt es in einer Pressemitteilung. An beiden Tagen können Familien und Kinder ganztägig das Graf-Luxburg-Museum, das Schulmuseum und das Volkskundemuseum mit einem Oster-Quiz entdecken. Auf der „Hasenjagd“ gilt es die versteckten Hasen zu finden und knifflige Fragen zu beantworten. Wer alles richtig hat, erhält eine kleine Belohnung. Das Quiz gibt es an der Museumskasse.

Von 14 bis 17 Uhr können kreative Köpfe im Kleinen Festsaal Holzeier marmorieren und Osterhasenmasken basteln. Die Familienführung mit Ostereiersuche beginnt immer um 15.15 Uhr. Bei dieser dreht sich alles um die Rhöner Ostertraditionen. So erfahren Kinder und Erwachsene zum Beispiel, was es mit den Osterklappern auf sich hat und welche Tiere die Ostereier bringen.

Zum Abschluss dürfen die Kinder auf Ostereiersuche gehen. Die Museen Schloss Aschach haben am Ostersonntag und Ostermontag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Anmeldung zu den Führungen ist unter Tel. 09708/704 188 20 oder per E-Mail an schloss.aschach@bezirk-unterfranken.de möglich. Weitere Informationen gibt es auch unter museen-schloss-aschach.de/ostern. red