Auf dem Weg zum Kindergarten wurde am Donnerstag gegen 7.30 Uhr eine 32- jährige Mutter mit ihrem einjährigen Sohn auf der Umgehungsstraße von Wollbach nach Bad Neustadt lebensgefährlich verletzt. Gestern Nachmittag erreichte das Polizeipräsidium Unterfranken die tragische Mitteilung, dass das schwer verletzte einjährige Kleinkind im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen ist, schreibt das Polizeipräsidium Unterfranken .

Nach ersten Informationen geriet eine 24-jährige Fahrerin, die aus Richtung Bad Neustadt kam, aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte das Auto frontal mit dem entgegenkommenden Pkw der 32-jährigen Mutter mit Kind zusammen. Dieser überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen.

Die Feuerwehrleute mussten Mutter und Kind aus dem Autowrack befreien. Ein hinter dem unfallverursachenden Auto fahrender Pkw konnte nicht rechtzeitig abbremsen und prallte in dessen Beifahrerseite. Die beiden Fahrer wurden leicht verletzt. Während die junge Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen in den Campus Bad Neustadt mit dem Rettungswagen kam, wurde das einjährige Kind mit dem Hubschrauber nach Reanimation in die Klinik geflogen.

Am Einsatzort waren an die 70 Feuerwehrleute aus Wollbach, Bastheim, Brendlorenzen und Bad Neustadt sowie vier Streifenwagen der Polizeiinspektionen Bad Neustadt und Mellrichstadt mit dem stellvertretenden Leiter der Polizeiinspektion Bad Neustadt, Anton Schlereth. Die Einsatzfahrzeuge des Bayerischen Roten Kreuzes kamen aus Bad Neustadt, ebenso der Einsatzleiter Rettungsdienst mit dem Notarzt. Beamte der Polizeiinspektion nahmen die Ermittlungen zur Unfallursache auf. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.