Zwei besondere Ehrungen standen bei der Generalversammlung des MGV Westheim 1890 e.V. auf der Tagesordnung: Paula Müller und Ella Pfennig wurden jeweils für fünf Jahre Singen im Kinderchor „Westolinos“ geehrt. Die beiden erhielten neben der Urkunde der Chorjugend des Fränkischen Sängerbundes viele gute Wünsche mit auf den Weg, damit sie noch lange Spaß am Singen haben mögen, und natürlich gab es einen riesigen Applaus für die beiden, immerhin waren sie bereits mit drei Jahren in den Kinderchor eingetreten.

Zur Generalversammlung im Vereinsheim begrüßte Vorsitzender Wolfgang Hefner Mitglieder und Ehrenmitglied Wilfried Schricker sowie den stellvertretenden Vorsitzenden der Sängergruppe Bad Kissingen, Elmar Brehm, den Vorsitzenden des Vereinsrings, Johannes Scherpf , und Stadtrat und Ortssprecher Norbert Schaub.

Schriftführerin Yvonne Pollack verlas das Protokoll über die Jahreshauptversammlung 2022. Vorsitzender Hefner berichtete von den Aktivitäten. Bei zwölf Geburtstagen wurden Glückwünsche und ein Geschenk überbracht. Der Vorstand hielt sechs Vorstandssitzungen ab. Die Fahnenabordnung begleitete vier verstorbene Mitglieder zur letzten Ruhestätte, darunter den Gönner des Vereins Siegfried Herterich und Ehrenmitglied Rosalinde Hefner.

Chorleiter Stefan Baron gab in seinem Jahresbericht bekannt, dass der Gemischte Chor 17 Chorproben absolvierte, der Chor „CHOR-Act“ insgesamt 20 Proben. Auch Auftritte waren wieder möglich, zum Beispiel beim gemeinsamen Adventssingen. Besonders hob er dabei das durch alle drei „Erwachsenenchöre“ gemeinsam zum Besten gegebene Lied hervor. So viele Stimmen auf einmal mache einfach etwas her.

Bianca Müller berichtete für die abwesende Miriam Bogner, Chorleiterin des Kinderchores „Westolinos“, dass zurzeit zehn Kinder den Chor besuchen, acht Mädchen und zwei Jungs. Das besondere Highlight des Jahres war der Auftritt beim Kinder- und Jugendchorkonzert der Sängergruppe Bad Kissingen in Bad Bocklet. Dort konnten die Kinder ihr Können auf einer für sie sehr großen Bühne zeigen. Im Moment sind noch Plätze bei den Westolinos frei, es sind Kinder ab drei Jahren willkommen.

Kerstin Metz berichtete über die Aktivitäten der „The Voices“. 27 Chorproben und fünf Auftritte fanden statt. Der Chor besteht derzeit 13 Frauen.

Im Kassenbericht von Bianca Müller bestätigten die beiden Kassenprüferinnen Inge Scherpf und Hiltrud Wahler eine einwandfreie Buchführung. Die Entlastung des Vorstands erfolgte durch die Versammlung einstimmig.

Fast einstimmig wurde die Änderung des Mitgliedsbeitrages auf 20 Euro beschlossen.

Vor der anstehenden Neuwahl wurde der langjährige 1. Vorsitzende Wolfgang Hefner verabschiedet, der für die anstehende Wahl nicht mehr zur Verfügung stand. 1981 trat Wolfgang Hefner in den damals neu gegründeten Jugendchor ein. Er nahm und nimmt vorbildlich an Proben teil und ist in mehreren Chören aktiv (Gemischter Chor und seit 2011 im Chor „Chor-Act“). Er ist sehr hilfsbereit in vielen Belangen des Vereins, sei es beim Bau des Vereinsheimes, bei Festen, hier im Vereinsheim beim Ausschank oder bei Arbeiten im und um das Sängerheim. Er war einer der maßgeblichen Helfer beim Bau des Vereinsheims von 1996 bis zur Einweihung 1999. Den Protokollen zur Jahreshauptversammlung ist zu entnehmen, dass Wolfgang von Februar bis Dezember 1997 einer der fünf Personen war, die in diesem Zeitraum zusammen insgesamt 1748 Stunden geleistet haben. Seit vielen Jahren ist er außerdem in der Fahnenabordnung tätig.

Viele Jahre wirkte er im Vorstand des Vereins: Von 1996 bis 1999 als Beirat, von 2002 bis 2008 als 1. Vorsitzender, und nach einer Pause erfüllt er seit 2011 bis heute wieder den wichtigen Posten als 1. Vorsitzender. Sichtlich emotional bedankte er sich bei alen, die ihn in den 18 Jahren als 1. Vorsitzender begleitet sowie tatkräftig unterstützt haben. Dieses Amt so lange auszuüben, das schaffe man nur mit guter Zusammenarbeit, und Spaß habe es zudem auch noch gemacht.

Die Neuwahlen waren in Bezug auf die Posten des 1. und 2. Vorsitzenden nicht erfolgreich. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung will der MGV Westheim nochmals einen Anlauf nehmen. Kommissarisch bleibt bis dorthin der alte Vorstand noch im Amt. red