Der Landkreis Rhön-Grabfeld feiert in 2023 sein 50-jähriges Jubiläum . Die Veranstaltungsreihe „Kulturzeit Rhön-Grabfeld“ nimmt dieses Jubiläum zum Anlass, die Region und ihre Besonderheiten in den Fokus eines vielseitigen Kulturprogramms zu rücken, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises.

Die Kulturzeit vom 4. bis 9. Mai richtet den Blick auf die Kulturschaffenden und die Kultureinrichtungen des Landkreises. Gemeinsam gestalten zahlreiche Veranstalter, Vereine, Städte und Gemeinden das Kulturzeit-Programm. Sie stellen sich selbst als Kulturakteure vor und thematisieren regionale Alleinstellungsmerkmale. Die Veranstaltungen finden landkreisweit an vielen unterschiedlichen Orten statt, heißt es weiter.

Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe beim Festabend „50 Jahre Landkreis Rhön-Grabfeld“ am Donnerstag, 4. Mai, ab 18.30 Uhr in der Stadthalle Bad Neustadt. Ministerpräsident Markus Söder , Historiker Prof. Dr. Reinhard Heydenreuter und Landrat Thomas Habermann blicken in ihren Festreden auf die Geschichte des Landkreises. Die Berufsfachschule für Musik, die Kreismusikschule und der Verein DJK Schönau sorgen für die künstlerische Gestaltung des Festabends.

Offene Ateliers und Werkstätten

Es folgen fünf Tage mit einem vollen, facettenreichen Kulturprogramm im gesamten Landkreis. Am Sonntag, 7. Mai, von 13 bis 18 Uhr öffnen erstmals zahlreiche Künstlerinnen und Künstler landkreisweit gemeinsam ihre Ateliers, Werkstätten und Galerien für das Publikum. Sie laden ein zum Staunen, zu Führungen, zu Musik und anderen Aktionen rund um „Kunst & Kunsthandwerk“. In Langenleiten bietet Bildhauer Herbert Holzheimer am Nachmittag Führungen durch die Ausstellung an. (Lindenstr. 112, Langenleiten , Tel. 09701/1092). Die Bildhauer Heike und Klaus Metz haben ihre Ateliers auch am Samstag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am Sonntag ist bei ihnen Konzert mit „Swing Pack“ von 16 bis 17.30 Uhr (Lindenstr. 46, Langenleiten , Tel. 09701 908 185; klausmetz.de, heikemetz.de).

Langenleiten verfügt über einen Kunstanger. Historische Bildwerke und moderne Kunst fügen sich auf dem Dorfanger zu einem Gesamtkunstwerk zusammen. Einheimische Kunstschaffende präsentieren hier jeweils eine eigens dafür geschaffene plastische Arbeit. Günter Metz führt hier ab 15 Uhr mit Beginn an der Kirche. Auch Rosa Strauß-Carl öffnet am 7. Mai ihr Atelier (Lindenstr. 39, Langenleiten ; Tel. 09701/8177, cari.strauss@t-online.de, carl-strauss.de).

Zahlreiche Museen bieten Sonderführungen oder Künstlergespräche an. In den Räumlichkeiten des Rhöngymnasiums wird mit Apps musiziert. Und vieles mehr: Das gesamte Kulturzeit-Programm ist unter kulturzeit.rhoen-grabfeld.de einsehbar.

Das gedruckte Programmheft liegt in Rathäusern, kulturellen und kirchlichen Einrichtungen, in Museen und Schulen, in den Touristinformationen sowie in der Kulturagentur aus. red