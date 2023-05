Ein grünes Band von noch jungen Bäumen zieht sich entlang des Mühlwegs. Jedes Jahr, wenn der Verein „Baum des Jahres“ wieder einen neuen Vorschlag macht, kommt ein neuer hinzu. Nun war es wieder soweit: Der Baum des Jahres, eine Birke, wurde gepflanzt und zusätzlich kam eine große Infotafel über diese Aktion dazu.

Maßgeblich zu verdanken ist dieses „Grüne Band“ am Mühlweg der Initiative des örtlichen Bund Naturschutz mit Werner Keller. Der stellte bei der Gemeinde einen entsprechenden Antrag, der auch angenommen wurde. Die Aktion startete im Jahr 2021. Die ersten Bäume wurden durch die untere Naturschutzbehörde finanziert. Der Baum des Jahres 2022 (eine Rotbuche) und der Baum des Jahrtausends (ein Ginkgo) wurden von privaten Spendern bezahlt und bei einer gemeinsamen Aktion mit dem Kindergarten angepflanzt. Buben und Mädchen aus dem Kindergarten waren auch dieses Jahr mit von der Partie, und auch die dritte Bürgermeisterin Bettina Bonengel (CSU) war gekommen und freute sich über diese lobenswerte Aktion .

Dieses Jahr wurde die Moorbirke als Baum des Jahres ausgewählt – doch Moore gibt keine es in der Gemeinde Rannungen . Deshalb steht an ihrer Stelle in der Allee der Bäume des Jahres als Ersatz nun eine andere Birkenart.

Auf der Infotafel, die am Mühlweg angebracht wurde, gibt es zahlreiche Informationen über diese Aktion . Der Mühlenweg soll bis zum Waldrand jährlich mit dem entsprechenden Jahresbaum ergänzt und durch Patenschaften finanziert werden. Näheres dazu bei der Gemeinde oder bei der Ortsgruppe des Bund Naturschutz.

Mit diesem grünen Band soll eine natürliche Verbindung vom Ortsrand zum Waldgebiet am Markt entstehen, die zu Spaziergängen und kurzen Auszeiten einlädt. Über diese grüne Ader kann gesunde Waldluft in den Ort gelangen. Das Kleinklima wird durch diese Maßnahme verbessert. Vögel und Insekten sollen hier Lebensraum, Nahrung und Möglichkeiten zum Nestbau finden.