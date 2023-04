Maria Bildhausen — Vor genau 80 Jahren war in Maria Bildhausen zum ersten Mal das „ Heilige Grab“ mit der neu geschnitzten Jesusfigur zu sehen. Nachdem die Figur im vergangenen Jahr durch Zufall entdeckt wurde, ist das „ Heilige Grab“ auch heuer wieder bis Osterdienstag in der Kirche Maria Bildhausen zu sehen.

Eine Schrift verweist auf einen Bildhauer aus Ursberg, der im Januar und Februar 1943 die Jesusfigur schnitzte. Nun steht sie vor dem Chorraum unterhalb des Kreuzwegbildes, das genau diese Szene, die Grablegung Christi , zeigt.

Schwester Gunda, bis 1999 Generaloberin der St. Josefs-Kongregation von Maria Bildhausen erinnert sich, dass es bis in die 1970er Jahre ein „Heiliges Grab“ in der Kirche gab. In der Karwoche habe Schwester Nikoleta als Sakristei-Gehilfin das sogenannte „ Heilige Grab“ am linken Seitenaltar in der Bildhauser Kirche aufgebaut. Es wurde mit vielen Lichtern und Blumen geschmückt. „Unsere Heimbewohner kamen dann in Gruppen zur Verehrung.“