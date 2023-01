Die wichtigste Nachricht kam am Ende der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Rothhausen . Bürgermeisterin Judith Dekant ließ in ihrem Grußwort verlauten, dass sie Mitte Februar grünes Licht zum Bau der neuen Feuerwehrfahrzeughalle gleich neben dem Feuerwehrhaus geben kann. Die bisher geforderten Stellungnahmen seien allesamt wohlwollend aufgenommen worden, so dass dann wohl in diesem Jahr gebaut werden kann.

Dass dies notwendig und sinnvoll ist, war dem Jahresbericht von Kommandant Dominik Englert zu entnehmen. Die aus 25 Aktiven bestehende Truppe ist mehrheitlich unter 30 Jahre alt und nur drei Mitglieder sind über 50. Das ergebe einen Altersdurchschnitt von 34,9 Jahren. Personell sei man also für die Zukunft gut aufgestellt, zumal das Aufgabenspektrum immer größer werde. Aktuell sei noch das „Blackout-Szenario“ hinzugekommen, also die Extremfallannahme, dass ein flächendeckender Stromausfall alles lahm legt. Das Feuerwehrhaus sei dann schnell zu besetzen, weil die Funkgeräte unabhängig funktionieren und die Rettungsleitstelle alarmiert werden kann.

Von sieben Einsätzen im vergangenen Jahr berichtete Englert, davon waren vier Brände und drei technische Hilfeleistungen, allesamt im minderschweren Bereich. Des weiteren war die Wehr für Verkehrsregelungen bei Veranstaltungen im Einsatz und vorbeugend beim Sonnwendfeuer in Bereitschaft.

Kurios war ein Einsatz mitten in der Nacht, bei dem angeblich ein umgestürzter Baum die Straße nach Maßbach versperren würde. Dieser Baum entpuppte sich jedoch nur als Ast, der in Sekunden auf die Seite geschleift war. Eine Arbeit, die nach Englerts Einschätzung auch dem mitteilenden Autofahrer zuzumuten gewesen wäre.

Immerhin werde durch eine solche Alarmierung ein ganzer Trupp mitten in der Nacht aus den Betten geholt, der Verkehr wird umgeleitet und im Nachgang müssen Einsatzkleidung und vieles mehr wieder gereinigt und verstaut werden. Alle Teilnehmer verrichten diese Arbeit schließlich freiwillig und unentgeltlich, so Englert.

Sehr gut angenommen wurde zur Weihnachtszeit die Miniatureisenbahn im Fenster des Feuerwehrhauses, die sich auf Knopfdruck von außen in Bewegung setzt und eine Runde um den Nachbau des Rothhäuser Bahnhofensembles dreht.

An eigenen Veranstaltungen organisiert die Feuerwehr das Maibaumaufstellen und den Christbaum, der in der Ortsmitte seinen Platz hat und entsprechend beleuchtet wird. An Ausrüstung sind Bandschutzhauben hinzugekommen und ein Sperrwerkzeugrucksack für Türöffnungen.

In diesem Jahr müssen einige Hydranten neu und oft auch anders beschriftet werden. Bei etwa der Hälfte der insgesamt 40 Wasserentnahmestellen fehlt die Beschriftung komplett. Auch einige „vergessene“ sind wieder aufgetaucht und benötigen ebenfalls Beschriftung.

Kreisbrandmeister Holger Ulrich ermunterte, ständig Werbung für die Feuerwehr zu machen, und lobte die Aktivitäten in Rothhausen . Die Vorstandsmitglieder sorgten dafür, dass die aktive Truppe ein angenehmes Arbeiten habe. Sieben Jugendliche werden unter der Leitung von Yannik Grünewald an den Feuerwehrdienst herangeführt. Sie sind bei Hydrantenkontrollen dabei oder organisieren die Nikolausaktion.

Schließlich standen die Neuwahlen der Kommandanten an. Als 1. Kommandant wurde Dominik Englert bestätigt. 2. Kommandant Volker Mauer stellte sein Amt zur Verfügung. Zu seinem Nachfolger wurde Yannik Grünewald gewählt. mel