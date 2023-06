Der FC 1913 feierte im Rahmen einer Hauptversammlung seinen 110. Geburtstag. Insofern ging es nicht nur um den üblichen Ablauf - auch wenn die Bilanzlegung wichtig ist – sondern ebenso um das Jubiläum, das der Fußball-Club Hammelburg mit Freude und Stolz begehen kann. Der öffentlich-gesellschaftliche Teil findet in wenigen Wochen wohl mit dem Weinfest auf dem Marktplatz seine Würdigung.

Wenn BFV-Kreisvorsitzender Rainer Lochmüller zu den Versammlungsgästen zählt, sind Auszeichnungen auf hoher Ebene zu erwarten. Im Sportheim überbrachte er im Namen des Bayerischen Fußball-Verbands , des Bezirks Unterfranken und des Fußball-Kreises Rhön die „Goldene Raute mit Ähre“, eine nicht alltägliche Würdigung, mit der er die hervorragende Zusammenarbeit mit dem Geburtstagsverein und seinem Vorstand hervorhob.

„Diese Auszeichnung steht für die außergewöhnlichen Leistungen in den Bereichen Ehrenamt, Jugendarbeit , Breitensport und Prävention. Sie ist Gütesiegel des BFV vergleichbar mit der Zertifizierung in der Wirtschaft“, sagte Lochmüller. Nach seiner Aussage dokumentiere diese Ehrung, dass der Verein in Führung, Organisation, sozialem Engagement und in seinen Angeboten den Anforderungen der Zeit gerecht wird. Das Zertifikat stelle zudem den hohen Einsatz der Mitglieder des Traditionsvereins dar.

Als BFV-Stützpunkt etabliert

Eine besonderen Erwähnung verdiene die Etablierung des Fußball-Clubs als BFV-Stützpunkt, was sich in zahlreichen Hallenturnieren und einer exzellenten Jugendarbeit widerspiegele, die zuvorderst Betreuerin Birgit Schaupp zu verdanken ist. „Der FC Hammelburg kann auf eine erfolgreiche und fruchtbringende Vereinsarbeit zurückblicken, die euren Aktivitäten und beispielhaften Einsatz geschuldet ist“, betonte der Kreisvorsitzende, der noch einen Fußball zur Urkunde legte.

Christian Ohmert, FC-Vorsitzender für die Öffentlichkeitsarbeit, legte die Berichte für die PR-Arbeit und den Sport auf. Demnach zählt der FC aktuell 355 Mitglieder (55 Frauen und 300 Männer), 24 Personen weniger als im Vorjahr. Rund ein Drittel der Mitglieder sind unter 18 Jahre, gar 44 Prozent unter 27 Jahre alt.

Im laufenden Jahr schlagen bisher die BFV-Fußballschule und der „Sky-Line-Cup“ zu Buche. Dem folgen die Jugend-Stadtmeisterschaften am 1. und 2. Juli, die Herren-Stadtmeisterschaften am 8./9. Juli, das 57. Weinfest vom 14. bis 17. Juli, die Hallenturniere und die Weihnachtsfeiern. Das Sportheim erhielt eine neue Heizungsanlage inklusive Solarthermie, der Platz wurde vertikutiert. Der Dank Ohmerts galt im Besonderen den Helferinnen und Helfern wie auch dem Vorstand, Funktionären, Eltern und Trainern. Die Herrenmannschaft hat mit Stas Jampolski, Denis Schmidt und Christopher Krause ein neues Trainerteam, wie der Vorsitzende „Sport“, Dimitri Jampolski, informierte. Bis zur Winterpause belegte die Herren-Mannschaft noch den 3. Platz, musste sich nach Rundenabschluss trotz 47 Punkten und 74 geschossenen Toren mit dem 4. Platz zufriedengeben, weil ein Pünktchen fehlte.

Trainer für 40 junge Kicker gesucht

Im Jugendbereich ging der FC eine Spielgemeinschaft mit Westheim und Fuchsstadt ein. Den 40 jungen Kickern fehlen allerdings noch ein Trainer und Betreuer. Abteilungsleiterin Birgit Schaupp konnte mit ihren Youngstern schon zahlreiche Erfolge verbuchen. Allerdings fehlte immer ein bisschen Glück zum „großen Wurf“. Mal schieden die Teams im Viertel-, mal im Halbfinale aus. Doch für die mehr als 200 Kinder und Teens bieten sich sicher noch Chancen.

Abteilungsleiter Martin Stapper berichtete von den Spielen und Turnieren der 25 Alten Herren, die Freundschaftsspiele austragen und das ganze Jahr trainieren. Ein erfreuliches Plus in der Kasse vermeldete Schatzmeister Alexander Köhler. Kassenprüfer Georg Schilling dazu: „Es wurde nichts vergeudet, die Kassenführung ist ordentlich und transparent.“ Die Entlastung wurde einstimmig gewährt.

25 bis zu 75 Jahre Mitgliedschaft

Ehrenamtsbeauftragter Martin Stapper, Vorsitzender Ohmert und Rainer Lochmüller nahmen die Ehrungen vor. Zwei Veteranen, Ehrenvorsitzender Edgar Hirt und Karl Götschl, erhielten das BLSV-Ehrenzeichen in Gold für 75-jährige und 65-jährige Mitgliedschaft.

Georg Väth hält dem FC seit 60 Jahren die Treue und nahm die goldene BFV-Ehrenmedaille entgegen. Mit der silbernen BFV-Ehrenmedaille dürfen sich Georg Sell, Christof Hirt und Walter Bay für 50 Jahre Mitgliedschaft schmücken. Die silberne FC-Vereinsnadel erhielt Alexander Drachenberg für 25 Jahre im Verein. heg