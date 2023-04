Das Rock- und Metalfestival Sinner Rock in Sinntal wächst weiter: Zum ersten Mal in seiner Geschichte läuft das Event an drei Tagen. Von Donnerstag, 7. September, bis Samstag, 9. September, gibt es auf dem Festplatz in Altengronau „die volle Dröhnung“, heißt es laut Pressemitteilung.

Und die Veranstalter haben sich noch etwas Besonderes einfallen lassen: Den Auftakt am Donnerstag machen ausschließlich Frauen-Metalbands. „Wir starten mit Frauen-Power in unser Festival-Wochenende. Darauf freuen wir uns riesig“, sagt Steve Iorio.

Der gebürtige New Yorker veranstaltet das Sinner-Rock-Festival gemeinsam mit seiner aus dem australischen Melbourne stammenden Frau Renate bereits zum fünften Mal. Auch ein Unplugged-Festival sowie ein Winter-Rock-Festival haben die beiden in dem kleinen Örtchen im Main-Kinzig-Kreis bereits ausgerichtet.

Beide sind selbst Musiker , waren mit ihrer gemeinsamen Band The Vagrants oft auf Tour durch Europa unterwegs. Auf der Suche nach einem zentralen Ort, von dem aus sie zu ihren Konzerten aufbrechen können, sind sie in Sinntal fündig geworden – und haben sich in die Region verliebt. Seit 2017 leben sie in Altengronau , das erste Sinner-Rock-Festival haben sie 2018 veranstaltet.

Die Resonanz auf den Frauen-Auftakt sei übrigens jetzt schon klasse, betont Steve Iorio: „Die Leute finden es super, dass wir den Fokus an diesem Tag auf komplett weiblich besetzte Metal-Bands legen. Die sind nämlich oftmals unterrepräsentiert, rocken aber wie die Hölle!“ Spielen werden am Donnerstag The Dirty Denims, Exilia und League Of Distortion.

Am Freitag und Samstag verläuft das Sinner Rock dann in den bekannten Bahnen: Auf zwei Bühnen sorgen internationale Künstler sowie kleinere Bands für mächtig Halligalli. Auch diesmal gibt es wieder ausschließlich Originalmusik zu hören, Coverbands werden nicht auftreten. Die Künstler kommen unter anderem aus Schweden, Italien, den Niederlanden, Frankreich, Tschechien, Großbritannien, den USA und Deutschland.

Steve Iorio erklärt: „Das Sinner Rock wird immer wieder auch als Entdecker-Festival bezeichnet, weil zwischen den großen und bekannten Bands immer wieder kleine Künstler die Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Darauf sind wir sehr stolz – und wird auch immer Teil der Sinner-DNA bleiben.“

Einige Bands fehlen zwar noch, aber schon jetzt kann sich das Line-up sehen lassen: Neben den bereits erwähnten Frauen-Bands treten Heat, Massive Wagons, Buried In Smoke, Darcys Fault, Deville, Doctor Victor, Florence Black, Kickin Valentina, Sweet Needles, The Unity, Treatment und Unholy Minority auf dem Sinner Rock auf.

Die Early-Bird-Tickets können noch bis Ende Mai erworben werden. Auch das Interesse am Camping zieht weiter an, erzählt Steve Iorio: „Wir haben schon jetzt mehr Camping-Tickets verkauft als im vergangenen Jahr – und auch da waren es deutlich mehr als im Jahr zuvor.“

Über eine Kooperation mit mein-zelt-steht-schon.de können sich die Festival-Besucherinnen und -Besucher ihre Unterkunft vorab auf dem Campingplatz aufbauen lassen – genauso wie es bei Wacken und Rock am Ring möglich ist. Neben der Livemusik gibt es auf dem Festival-Areal eine großen Auswahl an Essen und Getränken.

Derzeit arbeitet das Ehepaar Iorio daran, die letzten Verträge einzutüten, kümmert sich um die Bühnentechnik, um die Gestaltung der Website und der Merchandise-Artikel, erstellt das Sicherheitskonzept für das Festival , ist im Austausch mit Gemeinde und Feuerwehr, holt Genehmigungen ein – und kann dabei immer auf die Hilfe vieler Freiwilliger aus der gesamten Gegend zählen.

Steve Iorio sagt abschließend: „Das Sinner Rock hat sich in der Region, aber auch in Deutschland mittlerweile etabliert. Darüber sind wir sehr glücklich. Wir haben viele treue Fans und etliche Leute, die uns unterstützen. Wir sind gespannt, wie der Frauen-Metal-Tag ankommen wird. Wir können es jedenfalls kaum erwarten, bis wir im September endlich wieder gemeinsam mit allen abrocken können!“ Alle Infos zum Festival sowie Tickets gibt es unter sinner-rock.de red