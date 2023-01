Die Gruppen- und Großübungen wurden im Jahr 2022 wieder wie gewohnt abgehalten. Hier wurden verschiedene Themen geschult und geübt, dies berichtete 1. Kommandant Thomas Hüfner bei der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Rupboden .

2022 führte die Feuerwehr erstmals eine Jahreshauptübung durch. Die Idee war, mit einem an die Übung angeschlossenen Brunch die Feuerwehrangehörigen mit ihren Familien einzuladen und somit die Übungsbeteiligung zu verbessern. 2023 werde es auf jeden Fall eine Neuauflage geben, heißt es im Protokoll der Generalversammlung.

Verkehrsunfall in Trübenbrunn

Die 36 Stunden umfassende modulare Truppausbildung fand an den Standorten Bad Brückenau, Wildflecken, Riedenberg und Zeitlofs statt. Acht Feuerwehrmänner und zwei Feuerwehrfrauen aus Rupboden nahmen daran teil.

2022 wurde die Rupbodener Feuerwehr zu zwölf Einsätzen alarmiert. Zum spektakulärsten Einsatz wurden die Floriansjünger am Morgen des 23. April gerufen. In Trübenbrunn war ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Steinsäule geprallt. Die Rupbodener übernahmen die Versorgung des Leichtverletzten und sicherten die Einsatzstelle ab.

Thomas Hüfner berichtete in seiner Funktion als Vereinsvorsitzender von fünf Neueintritten in die Feuerwehr (ein förderndes Mitglied, vier in die Kinderfeuerwehr). Insgesamt hat die Rupbodener Wehr 71 Feuerwehrangehörige (34 aktive Mitglieder, elf Ehrenmitglieder, 14 passive Mitglieder, sieben in der Jugendfeuerwehr , vier in der Kinderfeuerwehr und ein förderndes Mitglied).

1698,5 geleistete Stunden standen im Jahr 2022 zu Buche, darunter 1008,75 Stunden aktiver Dienst, 441 Stunden Vereinsdienst, 60,75 Stunden Einsätze sowie 188 Stunden für Dienstbesprechungen/Verwaltung. Im Durchschnitt haben die aktiven Feuerwehrmänner (inklusive Jugendfeuerwehr ) im vergangenen Jahr 41,1 Stunden geleistet.

Einstimmig wiedergewählt wurden als Beisitzer Matthias Zink , einstimmig neu gewählt Lukas Richter und Tizian Strebl. Patrick Bohn scheidet als Beisitzer nach elf Jahren aus dem Vorstand aus.

Helmut Zink 50 Jahre dabei

Einige Ehrungen für Vereinszugehörigkeit standen an: Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurden Helmut Zink , für 20 Jahre Sascha Wagner, Peter Martin , Manuel Senft und für zehn Jahre Karsten Kohlhepp ausgezeichnet.

Die Jugendfeuerwehr wird weiterhin vom Weißenbacher Kommandanten Thomas Brand geleitet. Bei der Jugendfeuerwehr sind neun Jugendliche aus zwei Ortschaften (acht aus Rupboden , einer aus Eckarts).

Anfang Oktober unternahm die Jugendfeuerwehr mit 13 Jugendlichen auch einen Ausflug in das Erlebnisbad „Kristall Palm Beach“ in Stein bei Nürnberg, den Jugendwart Thomas Brand organisierte und betreute. Ein besonderer Dank gilt der Gerhard-und-Barbara-Raupach-Stiftung, welche mit einer Spende diesen Ausflug erst möglich gemacht hat.

Am 9. Dezember konnte nach einer langen Corona-Pause ein Treffen der Kinderfeuerwehr stattfinden. Am 13. Januar 2023 ist ein Kinoabend geplant.

In seinem Grußwort ging Zeitlofs’ Bürgermeister Matthias Hauke auf das neue Feuerwehrauto ein. Er hoffe, dass es pünktlich zur 145-Jahr- Feier komme. Im Oktober war das Fahrgestell bei der Firma BTG (bei Görlitz) eingetroffen. Matthias Zink und Karsten Kohlhepp waren vor Ort, um das Fahrgestell abzunehmen. Jedoch waren hier die Arbeiten noch nicht komplett abgeschlossen, und eine weitere Abnahme bei der Firma Adik war notwendig. Zink übernahm dies in Mudersbach. Weitere Planungen sollen vor Ort bei Adik wahrscheinlich Ende Januar/Anfang Februar erfolgen.

Folgende Termine wurden bekanntgegeben: 14. Januar: Christbaumsammlung der Jugendfeuerwehr , 30. April: Maibaumaufstellen, 17. Juni: Brönnjefest, 28. bis 31. Juli: Feuerwehrfest (145 Jahre Feuerwehr), 19. August: Poolparty, 27. Dezember: Jahreshauptversammlung. red/Fotos: (2) Sascha Wagner